Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerinde bulunan bungalovda dün yaşanan olayda Z.M. (40) ile ortağı Aykut Saban (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ Ortağı öldürmüştü! Ailesi Sakarya'da cinayetin işlendiği tesisin bungalovlarını yıktırdı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir ortağını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Z.M. (40) ile ortağı Aykut Saban (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu Z.M., ortağını ruhsatsız tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut Saban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Aykut Saban'ın cenazesi defnedildi. Aykut Saban'ın ailesi, cinayetin işlendiği tesisteki bungalovları iş makineleriyle yıktırdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., yanındaki ruhsatsız tabancayla Saban’ı göğsünden vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aykut Saban’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Saban’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

TUTUKLANDI

Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ TESİSTEKİ BUNGALOVLAR YERLE BİR EDİLDİ

İki ortak arasında çıkan ve Aykut Saban’ın ölümüyle neticelenen kavganın ardından Saban’ın ailesi, cinayetin işlendiği tesisteki bungalovları içerisindeki eşyalarla birlikte bir gün sonra iş makineleriyle yıktırdı.