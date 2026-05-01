Sapanca Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37) arasında tartışma çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sakarya'da tartıştığı ortağını öldürdü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir işletmede ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37), ortağı Z.M. (40) tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Tartışma sonucu Z.M., ruhsatsız tabanca ile Aykut Saban'ı göğsünden vurdu. Sağlık ekipleri Aykut Saban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı Z.M., ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak tutuklandı. Öldürülen Aykut Saban'ın cenazesi defnedildi.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saban'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni morga gönderildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHIS TOPRAĞA VERİLDİ

Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.