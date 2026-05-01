Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sakarya'da tartıştığı ortağını öldürdü

Sakarya'da iki iş ortağı arasında çıkan kavgada silahla vurulan Aykut Saban isimli kişi hayatını kaybetti, yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sakarya'da tartıştığı ortağını öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
22:07
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
22:07

Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37) arasında tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Sakarya'da tartıştığı ortağını öldürdü

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir işletmede ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37), ortağı Z.M. (40) tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.
Tartışma sonucu Z.M., ruhsatsız tabanca ile Aykut Saban'ı göğsünden vurdu.
Sağlık ekipleri Aykut Saban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayet zanlısı Z.M., ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak tutuklandı.
Öldürülen Aykut Saban'ın cenazesi defnedildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da tartıştığı ortağını öldürdü

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saban'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni morga gönderildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHIS TOPRAĞA VERİLDİ

Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kötü bitti: 2 ölü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Babasını döven adamın peşini bırakmadı! 5 yıllık kin cinayetle bitti
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#tutuklama
#cinayet
#Sapanca
#Ortaklık Kavgası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.