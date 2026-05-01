Sakarya'da tartıştığı ortağını öldürdü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sapanca Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37) arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saban'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni morga gönderildi.
Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.