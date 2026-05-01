Babasını döven adamın peşini bırakmadı! 5 yıllık kin cinayetle bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında bir iş yerinde meydana gelen olayda; 5 yıl önce Ahmet Demir (51) ile Ergün Ş. (50) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, bu kavgada Ahmet Demir, Ergün Ş.’yi darp etmişti.
Ömer İsa Ş. (17), babasını darp eden şüpheliyi bir oto tamircisinde gördü. Geri dönen Ömer İsa Ş., tüfek alarak arkadaşı Alparslan C. (18)’nin kullandığı araçla oto tamircisinin önüne geldi. Ömer İsa Ş., elindeki tüfekle Ahmet Demir’e (51) defalarca ateş açtı.
Saldırı sırasında Ahmet Demir (51), bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Ömer İsa Ş. (17) ile Alparslan C.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Ömer İsa Ş.'nin İfadesinde, "Benim babamı 5 yıl önce darp edip uzun süre yürümesini engellemişti. Bende o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim" dediği öğrenildi.
2 şüpheli de sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Ömer İsa Ş. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alparslan C.(18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Demir (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.