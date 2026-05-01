Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Necati Arabacı'ya operasyon! 780 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Cehennem Melekleri adlı suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı'nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Necati Arabacı'ya operasyon! 780 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 09:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, elebaşılığını Necati Arabacı'nın yaptığı uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karışan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
El konulan mal varlıkları arasında 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Necati Arabacı'ya operasyon! 780 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

780 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

