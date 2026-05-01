Necati Arabacı'ya operasyon! 780 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

780 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.