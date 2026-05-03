Yoldan çıkan tır korku dolu anlar yaşattı!

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir tır, sağanağın etkisiyle kayganlaşan D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yan şekilde sürüklenip karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki baraka iş yerine çarptı. Bu esnada karşı yolda ilerleyen panelvanın sürücüsü, yaptığı ani manevra sayesinde karşı şeride geçerek tıra çarpmaktan son anda kurtuldu. Yoldaki bir yaya da koşarak tırdan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Özetle