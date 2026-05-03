Ereğli Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya sabah saat 06.00 sularında gelen 2 motosikletle gelen kasklı 4 şüpheli, iş yerinin elektronik kepengini ve kapısını kumanda yardımıyla açarak içeri girdi. Şüpheliler, kısa bir sürede iş yerinde bulunan altın ve paraları alarak olay yerinden kaçtı.

HABERİN ÖZETİ Konya’da kuyumcuyu soyan hırsızlar kaza yaptı! Para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar Ereğli Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcuya sabah saatlerinde giren 4 şüpheli, para ve altınları çalarak kaçmaya çalışırken kaza yaptı. İki motosikletle gelen, kasklı 4 şüpheli, iş yerinin kepenk ve kapısını kumanda ile açarak içeri girdi. Şüpheliler, iş yerindeki altın ve paraları alıp olay yerinden kaçtı. Kaçarken Yunus Emre Meydanı'ndaki kavşakta kaza yapan şüpheliler, içinde para ve altın bulunan çantayı bırakarak firar etti.

PARA VE ALTIN DOLU ÇANTAYI BIRAKIP KAÇTILAR

Hırsızlar kaçtıkları sırada yağışlı havanın da etkisiyle Yunus Emre Meydanı’ndaki kavşakta kaza yaptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan motosikletli hırsızlar, içerisinde para ve altın bulunan siyah çantayı olay yerinde bırakarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerin yanlarında başka çanta olup olmadığının ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.