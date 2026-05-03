Konya’da kuyumcuyu soyan hırsızlar kaza yaptı! Para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar

Ereğli Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya sabah saat 06.00 sularında gelen 2 motosikletle gelen kasklı 4 şüpheli, iş yerinin elektronik kepengini ve kapısını kumanda yardımıyla açarak içeri girdi. Şüpheliler, kısa bir sürede iş yerinde bulunan altın ve paraları alarak olay yerinden kaçtı.
Hırsızlar kaçtıkları sırada yağışlı havanın da etkisiyle Yunus Emre Meydanı’ndaki kavşakta kaza yaptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan motosikletli hırsızlar, içerisinde para ve altın bulunan siyah çantayı olay yerinde bırakarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerin yanlarında başka çanta olup olmadığının ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.