Küçük Melike’nin bulunduğu anlar ortaya çıktı!

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike isimli kız çocuğu 16 saat sonra askerler tarafından bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Melike'ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Küçük kızın bulunmasıyla rahat bir nefes alan ekipler, mutluluktan gözyaşları dökerken, o anlar kameralara yansıdı.

