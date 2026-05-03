Yaya geçidinde cinayet gibi kaza kamerada!

Kırklareli'de dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez’e, D.S. yönetimindeki otomobil çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazanın gerçekleştiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

