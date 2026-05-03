Elazığ'da yıldırımın düştüğü minare yıkıldı! O anlar kamerada

Türkiye'nin doğusunda sağanak yağış etkisini gösterirken Elazığ'da da olumsuz hava şartları vatandaşları tedirgin etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Elazığ'da yıldırımın düştüğü minare yıkıldı! O anlar kamerada Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sırasında Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etmesi sonucu minare yıkıldı. Elazığ'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sürsürü Mahallesi'ndeki Sürsürü Camii'nin minaresine saat 20.25 sularında yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu minare yıkıldı. Cami çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Vatandaşlar durumu AFAD, itfaiye ve AKSA Fırat Elektrik ekiplerine bildirdi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olay yerine gelerek bilgi aldı.

YILDIRIM MİNAREYE İSABET ETTİ

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Saat 20.25 sularında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu minare yıkılırken, caminin etrafında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yıldırımın caminin minaresine isabet ettiğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD, itfaiye ve AKSA Fırat Elektrik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yıldırımın isabet ettiği Sürsürü Camii'ne gelerek, çalışma yapan görevlilerden bilgi aldı.

Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.