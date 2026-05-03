Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı 9 güne çıkarılacak mı? İşte konuşulacak gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mayıs Pazartesi günü bakanlarını toplayarak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iç ve dış politikaya dair meseleler konuşulacak, ekonomideki durum ele alınacak.
ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan İran, Türkiye'nin komşusu olması sebebiyle jeopolitik bir konumda bulunuyor. Ateşkes sürerken en son İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklif ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Kabul edilemez" bulundu.
Savaşın seyrinde önemli bir rol oynayacak bu gelişme, "Savaşa devam mı, tamam mı?" sorusunun cevap bulması açısından da önemli bir etkiye sahip. Öte yandan ülkeler arasındaki gerilimin yanında Hürmüz Boğazı'ndaki durumun enerji maliyetlerine etkisi de Kabine Toplantısı çatısı altında ele alınacak.
En son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek hareketlenen Terörsüz Türkiye süreci de kritik toplantıda değerlendirmeye alınacak.
PKK’nın silah bırakma aşaması, bu sürecin MİT tarafından takibi ve ardından atılması beklenen hukuki adımlar Terörsüz Türkiye sürecine netleşmeyi bekleyen konular arasında yer alıyor.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olaylarla ciddi bir boyuta ulaşan okul saldırılarının da önceki toplantıda olduğu gibi tekrar gündemde olması bekleniyor. Bu kapsamda okullarda alınan güvenlik önlemlerinin son durumu masada olacak.
Kabine Toplantısı'nda 27 Mayıs Çarşamba günü 1. günü olan Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda da bir karar alınacağı tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olabileceğini ancak kararın Kabine tarafından verileceğini belirterek pazartesi günkü toplantıyı işaret etmişti.