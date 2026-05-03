Iğdır’da akılalmaz olay: Arı saldırısından kaçan 400 koyun telef oldu, 5 kişi yaralandı

Iğdır’da yaylaya doğru yola çıkan yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu dev sürü, Hakmehmet ile Ağaver köyleri arasında hiç beklenmedik bir doğa olayına sahne oldu. Arazideki kovanlardan çıkan binlerce arının aniden saldırısına uğrayan hayvanlar büyük bir panikle etrafa kaçışırken, kontrolü kaybeden sürü bölgedeki boş bir sulama kanalına döküldü. Kanalın içinde yaşanan can pazarında koyunların üst üste yığılıp birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre tam 400 hayvan telef olurken, sürüyü kurtarmaya çalışan 5 kişi de arı sokmaları nedeniyle hastanelik oldu. Olayın ardından bölge jandarma tarafından güvenlik kordonuna alınırken, hayvan sahipleri yaşadıkları şoku "Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu" sözleriyle anlattı. İl Tarım Müdürlüğü ve TARSİM ekiplerinin bölgede geniş çaplı hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.

