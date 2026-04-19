Siirt’in Kurtalan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Araçlar sel sularında kaybolurken, onlarca hayvan da telef oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Siirt’te araçlar sel sularına gömüldü! Onlarca hayvan telef oldu Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olarak araçların sel sularına kapılmasına ve onlarca hayvanın telef olmasına yol açtı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularında araçlar kayboldu ve zarar gördü. Yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu. Yüzlerce hindi ve tavuk sel sularına kapılarak zarar gördü. Çiftçiler hayvanlarını evlerinin damlarına çıkardı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.



Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca yüzlerce hindi ve tavuk sel sularına kapılarak zarar gördü.

ARAÇLAR SUYA KAPILDI

Çiftçiler, sel sularına kapılmaması için hayvanlarını evlerinin damlarına çıkardı. Selin etkili olduğu bölgelerde park halindeki ve yolda bulunan onlarca aracın da suya kapıldığı, bazı araçların ise sürüklenerek zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışma başlatırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.