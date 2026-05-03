Mayıs ayında Antalya'dan sürpriz görüntüler! Yollar beyaza büründü

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da bahar sıcakları beklenirken, yüksek kesimlerden gelen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Meteoroloji’nin şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından kentin zirvelerinde kar yağışı başlarken, özellikle Burdur bağlantı yolu üzerindeki Çubukbeli mevkiinde dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran ve kısa sürede her yeri beyaza bürüyen dolu yağışı nedeniyle Karayolları’nda adeta kış manzaraları oluşurken, sürücüler kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin metrelerce düştüğü bölgede trafik uzun kuyruklar oluştururken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

