Dünyanın en pahalı oyuncuları belli oldu! Kenan Yıldız zirveye oynadı, Arda Güler şaşırttı

03.05.2026
11:42
03.05.2026
11:46
Dünyanın en pahalı oyuncuları listesi Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlandı. Listede futbol devi kulüplerde forma giyen yıldız isimler yer alırken, gözler Türk futbolcuları aradı. Bu kapsamda Kenan Yıldız, sıralamasıyla gurur kaynağı olurken, Arda Güler, futbol severleri şaşırttı.

Futbol Gözlem ve Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi’nin (CIES) hazırladığı dünyanın en pahalı futbolcuları listesi, tamamen bilimsel verilere dayandırıldı. Listede Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan futbolcular değerlendirilirken, Serie A’da forma giyerek bu listeye dahil olabilen tek isim Kenan Yıldız oldu. Diğer yandan Real Madrid’de forma giyen ve son dönemlerin parlayan yıldızlarından olan Arda Güler’in listede yer almaması şaşkınlığa neden oldu…

DÜNYANIN EN PAHALI FUTBOLCULARI  

10) Bukayo Saka - Arsenal: Değeri 107 ila 125 milyon avro arasında

9) Cole Palmer - Chelsea: Değeri 114 ila 132 milyon avro arasında

8) Désiré Doué - PSG: Değeri 115 ila 134 milyon avro arasında

7) Morgan Rogers - Aston Villa: Değeri 117 ila 136 milyon avro arasında

6) Florian Wirtz - Liverpool: Değeri 120 ila 140 milyon avro arasında

5) Kenan Yıldız - Juventus: Değeri 122 ila 141 milyon avro arasında

4) Michael Olise - Bayern Münih: Değeri 132 ila 153 milyon avro arasında

3) Kylian Mbappé - Real Madrid: Değeri 163 ila 190 milyon avro arasında

2) Erling Haaland - Manchester Değeri City: 212 ila 246 milyon avro arasında

1) Lamine Yamal - Barcelona: Değeri 341 ila 397 milyon avro arasında

