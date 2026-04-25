Kış geri geldi! Kars ve Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü

Nisan ayının son günlerinde baharın gelmesi beklenirken adeta kış geri döndü. Kars ve Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle her yer beyaza büründü. Kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Kars'ta etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu arttıran kar, kentin nisanın son günlerinde beyaza bürünmesine neden oldu.

Nisan ayının son günlerinde Kars ve Erzurum'da etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakarak kentleri beyaza bürüdü.
Kars'ta bir süre önce etkili olan sağanak, yerini yoğun kar yağışına bıraktı ve nisan ayının son günlerinde kenti beyaza bürüdü.
Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Sarıkamış'ta da ağaçlar, araçlar ve çatılar karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluştu.
Nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı ve kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
Erzurum'un Narman ilçesinde de kar yağışı ve tipiden dolayı bir tırın yolu kapatması sonucu 10'dan fazla araç yolda kaldı.
Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Sarıkamış’ta ağaçlar, araçlar ve çatılar karla kaplanırken, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluştu.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ

Baharı beklerken kışla karşılaşan kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, hava sıcaklığı da yağışla birlikte hissedilir derecede düştü.

"KIŞ GERİ GELDİ"

Sarıkamışlılar, nisan ayında etkili olan kar yağışının şaşırtıcı olduğunu ancak bölgenin sert iklimi nedeniyle bu tür hava koşullarına alışık olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, "Nisan ayının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Fakat Sarıkamış'ta kar yağışı devam ediyor. Bugün de yoğun bir kar yağışı var. Yaz geldi derken, kış geri geldi Sarıkamış'a, her yer bembeyaz oldu. Sarıkamış'a tekrardan kış geri geldi" şeklinde konuştu.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE

Yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı, bazıları ise makas attı.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği bölgede bazı araçlar yolda kaldı, bazıları da yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Kars-Göle kara yolunda ise araçlar kara saplandı. Yoğun tipinin olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

ERZURUM'DA DA YOĞUN KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

Erzurum'un Narman ilçesinde nisanda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir tırın yolu kapatması sonucu 10'dan fazla araç yolda kaldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde yağmur, Narman ile Tortum ilçesi güzergahı üzerindeki Kireçli Geçidi'nde ise kar, rüzgar ve tipi etkili oldu. Söz konusu bölgede nisanın son günlerinde yağan karla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışla birlikte ilerleyemeyen bir tırın yolu kapatması sonucu arkasından gelen 10'dan fazla araç yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşlar durumu Karayolları ekiplerine bildirdi. Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.

Öte yandan bölgede etkili olan soğuk hava dalgasının birkaç gün daha sürebileceği, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

