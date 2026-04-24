Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi! Bir yanda bahar, bir yanda kara kış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Türkiye'de beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu Türkiye'nin bir bölümünde bahar yaşanacağını belirtirken, bazı illerde de kuvvetli sağanak ve fırtınanın hakim olacağı bildirildi.

Özetle

BÖLGESEL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu güney ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölgesel yağışların olacağını söyledi.

KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Yağışların, çoğunluğu sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını kaydeden Çelik, sadece Kars, Ardahan çevrelerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rakımı yüksek yerlerde yer yer karla karışık yağmur beklendiğini ifade etti.

Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını aktaran Çelik, hafta sonunda da yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

SICAKLIKLAR 26 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Üç büyükşehirde hafta sonu havanın parçalı ve az bulutlu seyredeceğini kaydeden Çelik, Ankara ve İstanbul'da sıcaklıkların 18 ila 20, İzmir de ise 24 ila 26 derece bandında seyredeceğini bildirdi.