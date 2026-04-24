Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi! Bir yanda bahar, bir yanda kara kış

Hafta sonu Türkiye'nin bir yanında bahar, bir yanında kış yaşanacak. Yurdun kuzey ve batısında güneş yüzünü gösterirken, güney ve doğusunda kuvvetli sağanak yağış ve kar bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi! Bir yanda bahar, bir yanda kara kış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 15:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Türkiye'de beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu Türkiye'nin bir bölümünde bahar yaşanacağını belirtirken, bazı illerde de kuvvetli sağanak ve fırtınanın hakim olacağı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi! Bir yanda bahar, bir yanda kara kış

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Türkiye'de bazı bölgelerde bahar havası yaşanırken, bazı illerde de kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Hafta sonu güney ve doğu bölgelerde bölgesel yağışlar etkili olacak.
Kars, Ardahan çevreleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek yerlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Ankara ve İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 18-20, İzmir'de ise 24-26 derece civarında olacak.
BÖLGESEL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu güney ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölgesel yağışların olacağını söyledi.

KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Yağışların, çoğunluğu sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını kaydeden Çelik, sadece Kars, Ardahan çevrelerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rakımı yüksek yerlerde yer yer karla karışık yağmur beklendiğini ifade etti.

Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını aktaran Çelik, hafta sonunda da yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

SICAKLIKLAR 26 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Üç büyükşehirde hafta sonu havanın parçalı ve az bulutlu seyredeceğini kaydeden Çelik, Ankara ve İstanbul'da sıcaklıkların 18 ila 20, İzmir de ise 24 ila 26 derece bandında seyredeceğini bildirdi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.