Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Alaçatı Ot Festivali konser programı 24, 25, 26 Nisan

Alaçatı Ot Festivali 2026 tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin konser programında sahne alacak ünlü isimler ve akşam konserleri netleşti. İşte, Alaçatı Ot Festivali konser programı 24, 25, 26 Nisan...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 14:22

Ege’nin en renkli etkinliklerinden biri olan Alaçatı Ot Festivali, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getirirken 2026 konser takvimiyle de ziyaretçilere dolu dolu bir program sunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Alaçatı Ot Festivali konser programı 24, 25, 26 Nisan

Ege'nin renkli etkinliklerinden Alaçatı Ot Festivali, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getiriyor.
Festival 20 Nisan'da başladı ve 26 Nisan'a kadar devam edecek.
Bu yılki tema “Köklerden Dünya’ya” olarak belirlendi.
24 Nisan akşamı Nil Karaibrahimgil saat 21'de sahne alacak.
25 Nisan gecesi ise Mert Demir sahneye çıkacak.
ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN BİTECEK?

Alaçatı’da her yıl büyük ilgi gören festival, bu yıl 20 Nisan itibarıyla kapılarını açtı ve 26 Nisan’a kadar devam edecek şekilde planlandı. Ege’nin doğal otları, yöresel lezzetleri ve sokak etkinlikleriyle öne çıkan organizasyon, bölgeye yoğun ziyaretçi akışı sağladı.

“Köklerden Dünya’ya” temasıyla düzenlenen etkinlik, gastronomi dünyasının önemli temsilcilerini ve şeflerini bir araya getirirken uluslararası düzeyde de dikkat çekiyor.

ALAÇATI OT FESTİVALİ KONSER PROGRAMI

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden biri olan konser programı, bu yıl da güçlü isimlerle dikkat çekiyor. 24 Nisan akşamı sahnede Nil Karaibrahimgil yer alırken enerjik performansıyla festival alanını dolduran kalabalığa unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Konser, saat 21'de başlayacak.

25 Nisan gecesinde ise sahne Mert Demir’in olacak. Alternatif pop ve modern sound’u ile son dönemin öne çıkan isimlerinden biri olan sanatçı, geniş kitlelere hitap eden repertuvarıyla festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

