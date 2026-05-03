Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'i şiddetli yağış vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, yollar göle döndü: Can kaybı ve yaralılar var

Gaziantep'te etkili olan "süper hücre" fırtınası ve sağanak yağışın etkisiyle binaların çatıları uçarken ağaçlar kökünden söküldü, dereler taştı ve yollar göle döndü. Kentteki hava koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken Gaziantep Valiliği de su taşkınları nedeniyle uzak durulması gereken bölgelere dikkat çekti. Kilis ve Şanlıurfa'da da şiddetli yağış görülürken Şanlıurfa Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 20:12

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Oluşan hortum nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü.

Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

UÇAN ÇATILAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kent adeta kabus dolu bir gün yaşarken sokakta park halindeki araçlar da büyük zarar gördü. Binaların çatısı uçarak sokaktaki araçların üstüne düştü. Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise mahsur kaldı.

ARAÇ SAHİPLERİNDEN DOLU YAĞIŞINA BATTANİYELİ TEDBİR

Araban ilçesinde de akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Vatandaşlar, otomobillerinin üzerini battaniye ve kilimlerle kapatarak doludan korumaya çalıştı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

KİLİS VE ŞANLIURFA'DA DA AŞIRI YAĞIŞ

Gaziantep'te görülen aşırı yağışlar Şanlıurfa ve Kilis'te de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 2 kentte de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliği, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

