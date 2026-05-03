Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji merakla beklenen tarihi açıkladı

Hafta sonunda yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yazı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Milyonlarca kişi “Havalar ne zaman ısınacak?” sorusuna cevap ararken, beklenen açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik’ten geldi. Yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, havaların ısınacağı tarihi de açıkladı.

Yurt genelindeki soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceğini ifade eden Çelik, yarın yani 4 Mayıs Pazartesi günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yurdun tamamında yağışların etkili olacağını aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye genelindeki soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceği ve sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceği belirtiliyor.
Yurdun tamamında Pazartesi günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yağışlar etkili olacak.
Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
Salı ve Çarşamba günleri yağışlar doğu kesimlerde etkisini sürdürecek.
Perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı sistem Türkiye'yi terk edecek.
Hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerine ve bazı bölgelerde üzerine çıkacak.
YAĞIŞLAR DOĞU KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini dile getiren Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini kaydetti.

PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARIYLA SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEMİN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR

Çelik, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iki gün boyunca beklenmediğini, perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN ARTACAK

Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyrettiğine dikkati çeken Çelik, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerine çıkacağını, hatta bazı bölgelerde üzerinde seyredeceğini ifade etti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Başkentte yarın sağanak beklendiğini aktaran Çelik, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.

Ankara'da en yüksek sıcaklığın yarın 9, salı 13, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacağını aktaran Çelik, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20 dereceye yaklaşacağını dile getirdi.

İstanbul'da yarın çok bulutlu, salı günü ise kısa süreli yağışlı bir hava beklendiğini belirten Çelik, çarşamba ve perşembe günü yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 20 dereceye yaklaşacağını kaydetti.

İzmir'de ise hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 25 derecenin üzerine çıkacağını aktardı.

