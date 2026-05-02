 | Bengü Sarıkuş

Meteoroloji 2026 su karnesini açıkladı: Türkiye’de son 38 yılın rekoru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de, 1 Ekim ile 31 Mart arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yıla göre yüzde 87 arttı.

Meteoroloji 2026 su karnesini açıkladı: Türkiye'de son 38 yılın rekoru
Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

Yağışlar, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer normaline göre yüzde 20'nin üzerinde azalırken, İzmir, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde arttı.
Tüm bölgelerde yağışlar normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşirken, en fazla artış yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.
Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlar son 11 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.
İl genelinde en fazla yağış 904,5 milimetre ile Antalya'da gerçekleşirken, sezon normaline göre en fazla artış yüzde 74 ile Şırnak'ta kayıtlara geçti.
AA muhabirinin verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-mart yağışları (1991-2020) 374,3 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın aynı döneminde 250,2, bu yıl aynı dönemde ise ortalama 468,8 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yıla göre yüzde 87 arttı.

Türkiye geneli yağışlar son 38 yılın en yüksek seviyesinde kayıtlara geçti. Yağışlar Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer normaline göre yüzde 20'nin üzerinde azalırken, İzmir, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Yağışlar tüm bölgelerde normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşirken, en fazla artış yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlar son 11 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

İl genelinde ise en fazla yağış 904,5 milimetre ile Antalya’da gerçekleşti, sezon normaline göre en fazla artış yüzde 74 ile Şırnak'ta kayıtlara geçti.

Su/tarım yılı yağışlarında en az yağış alan il 199,5 milimetre ile Iğdır, normaline göre en fazla azalış gösteren il ise yüzde 17 ile Rize oldu.

2026 su/tarım yılı yağışlarında Ordu'da son 58, Ağrı'da son 38, Düzce'de ve Zonguldak'ta son 31, İzmir ve Manisa'da son 27 yılın en yüksek seviyesi kayıtlara geçti.

2026 SU/TARIM YILI 6 AYLIK YAĞIŞLARINA İLİŞKİN TABLO ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ:

Bölgeler2026 su/tarım yılı yağış (mm)Normal (mm)2025 su/tarım yılı yağış (mm)Normaline Göre DeğişimGeçen Yıla Göre Değişim
Marmara514,5448,2328,3Yüzde 16 artışYüzde 57 artış
Ege566,3437,9283,3Yüzde 29 artışYaklaşık yüzde 100 artış
Akdeniz691,3512,5303,6Yüzde 35 artışYüzde 100'ün üzerinde artış
İç Anadolu275,1232,9120,6Yüzde 18 artışYüzde 100'ün üzerinde artış
Karadeniz417,6391,3393,8Yüzde 7 artışYüzde 6 artış
Doğu Anadolu435,4325,6203Yüzde 34 artışYüzde 100'ün üzerinde artış
Güneydoğu Anadolu573,4412,4178,5Yüzde 39 artışYüzde 100'ün üzerinde artış
