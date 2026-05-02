Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

İstanbul’da finans için yeni teşvik paketi! Yurt dışı kazançlara tam muafiyet

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 'Nitelikli Hizmet Merkezi' modeliyle, çok uluslu şirketlerin yurt dışı kazançlarına tam muafiyet geliyor. Peki, bu dev teşvikten kimler yararlanabilecek?

" İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı" kapsamında çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarının Türkiye'ye çekilebilmesi için yurt dışı kazançlarına ilişkin kapsamlı teşvik sağlayacak "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli oluşturulacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan "Türkiye'yi uluslararası ölçekte finans, hizmet ve ticaret merkezi haline getirme" hedefi çerçevesinde "Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı", çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini Türkiye'ye çekmeyi hedefliyor. Bu konu üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir süredir çalışıldığı ve kapsamlı teşvikler sağlandığı biliniyor.

NİTELİKLİ PERSONELE VERGİ MUAFİYETİ

İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında elde edilen kazançlara 20 yıl boyunca sağlanacak indirimiyle, yürütülen çalışma kapsamında çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarının Türkiye'ye çekilebilmesi için yurt dışı kazançlarına yönelik kapsamlı teşvik sağlayacak "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli oluşturulacak. Söz konusu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM'ye taşımaları halinde burası üzerinden yurt dışından elde ettikleri kazançları, kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz istisna olacak.

Öte yandan, çalışma kapsamında istisna İFM bölgesiyle sınırlı olmayacak ve çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM dışında bir bölgeye taşımaları halinde ise yurt dışından elde ettikleri kazançlarının yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE TÜRKİYE PİYANGOSU

"Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli kapsamında Türkiye'ye gelen şirketlerin personeline de ücret istisnası sağlanacak. Bu merkezlerde nitelikli personele sağlanacak istisnanın tutarı ise brüt asgari ücretin 4 katına kadar olacak. Söz konusu istisnalardan yararlanmanın koşulunun, en az üç farklı ülkede faaliyette bulunulması ve bu şirketlerin yıllık brüt gelirlerinin en az yüzde 80'inin yurt dışından elde edilmesi olduğu belirtiliyor. ​​

Uygulama AdıNitelikli Hizmet Merkezi
Türkiye'ye Gelen Şirketler İçin Sağlanan KolaylıklarPersoneline ücret istisnası sağlanacak.
Ücret İstisnası TutarıNitelikli personele brüt asgari ücretin 4 katına kadar istisna.
İstisnadan Yararlanma KoşullarıEn az üç farklı ülkede faaliyette bulunmak. Yıllık brüt gelirlerin en az %80'inin yurt dışından elde edilmesi.
