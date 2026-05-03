İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda ile sarı kodlu uyarı! Fırtına, kar ve sağanak kapıda İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye genelinde hava koşullarının sertleştiğini ve birçok bölge için sarı kodlu uyarılar yapıldığını duyurdu. Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İç Anadolu'da bazı illerde kuvvetli yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Ege ve Akdeniz'de yer yer çok kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve yükseklerde karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı çevrelerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı. Bursa, Bilecik, Mersin ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı ve özellikle Bursa ile Bilecik'in güneyindeki yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

MARMARA BÖLGESİ

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

İÇ ANADOLU

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas, Eskişehir ve Ankara’nın güneyinde kuvvetli yağmur; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ

İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa ve Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın’ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN NOKTALAR

Bursa, Bilecik, Mersin ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer "çok kuvvetli" olacağı uyarısı yapıldı. Özellikle Bursa ve Bilecik’in güneyindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Bakanlık, yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

