İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda ile sarı kodlu uyarı! Fırtına, kar ve sağanak kapıda

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor.
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas, Eskişehir ve Ankara’nın güneyinde kuvvetli yağmur; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa ve Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın’ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı.
Bursa, Bilecik, Mersin ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer "çok kuvvetli" olacağı uyarısı yapıldı. Özellikle Bursa ve Bilecik’in güneyindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor.
Bakanlık, yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.