Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Meteoroloji, AFAD ve bakanlıktan peş peşe açıklama! İller tek tek açıklandı: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Sağanak yağışın etkili olacağı illeri uyaran yetkililer, yağmurun yüksek kesimler kar yağışına döneceğini bildirdi. Vatandaşların; sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 16:54

Genel Müdürlüğü güncel raporunu yayımladı. MGM'nin aktardığına göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, birçok bölgede görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun önemli kısmı ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji, AFAD ve bakanlıktan peş peşe açıklama! İller tek tek açıklandı: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık düşüşleri hakkında bir rapor yayımladı.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor ve birçok bölgede yağmur ve sağanak görülecek.
Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktalarında yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülebilecek.
AFAD ve İçişleri Bakanlığı, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği belirtildi.
YAĞMUR KESİLMERDE KARA DÖNECEK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, güney ve iç kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktalarında yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji'nin ardından AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı geldi. Sağanak yağışın etkili olacağı illeri uyaran yetkililer, yağmurun yüksek kesimler kar yağışına döneceğini bildirdi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların; , su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2050194555497062614

"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

Öte yandan MGM'nin hava durumu raporunu değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.