Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin aktardığına göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, birçok bölgede yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun önemli kısmı ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji, AFAD ve bakanlıktan peş peşe açıklama! İller tek tek açıklandı: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık düşüşleri hakkında bir rapor yayımladı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor ve birçok bölgede yağmur ve sağanak görülecek. Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktalarında yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülebilecek. AFAD ve İçişleri Bakanlığı, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği belirtildi.

YAĞMUR KESİLMERDE KARA DÖNECEK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, güney ve iç kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktalarında yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji'nin ardından AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı geldi. Sağanak yağışın etkili olacağı illeri uyaran yetkililer, yağmurun yüksek kesimler kar yağışına döneceğini bildirdi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların; sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

Öte yandan MGM'nin hava durumu raporunu değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.