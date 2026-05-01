İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güne, İstanbul’da sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu ancak doğru hizmete yönelme konusunda sorunlar yaşanabildiğini belirtti. Megakentte dikkat çeken bir örneği paylaşan Güner, bir hastanın bir yıl içinde 300 kez doktora başvurduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ "Alışkanlık" dedi, yılda 300 kez doktora gitti! "Sosyalleşme aracı olarak kullanıyorlar" İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu ancak doğru hizmete yönelme konusunda sorunlar yaşandığını, hatta bir hastanın bir yıl içinde 300 kez doktora başvurduğunu belirtti. İstanbul'da 53 devlet ve 130'dan fazla özel hastane bulunmaktadır. Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmakta genel olarak zorluk yaşamadığı ancak doğru sağlık basamağına başvurulup başvurulmadığı konusunda sorunlar olduğu vurgulanmıştır. İlk danışma noktası olarak aile hekimlerinin işaret edildiği belirtilmiştir. Kocamustafapaşa'da yaşayan bir kadının bir yıl içinde 300 kez doktora gittiği ve bunun nedeninin 'alışkanlık' olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Bu tür durumların, gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişimini zorlaştırabileceği ifade edilmiştir. Çözüm olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasının önerildiği belirtilmiştir.

İstanbul’da 53 devlet ve 130’dan fazla özel hastanenin bulunduğunu hatırlatan Güner, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmakta genel olarak zorluk yaşamadığını ifade etti.

"İLK DANIŞMA NOKTASI AİLE HEKİMİ OLMALI"

Ancak temel sorunun doğru sağlık basamağına başvurulup başvurulmadığı olduğunu vurgulayan Güner, ilk danışma noktası olarak aile hekimlerini işaret etti.

"BİR YILDA 300 KEZ DOKTOR GİTTİ"

Güner, Kocamustafapaşa’da yaşayan bir kadının bir yıl içinde 300 kez doktora gittiğini belirterek, durumun nedenini sorduğunda “alışkanlık” cevabı aldığını aktardı.

"SOSYALLEŞME ARACI OLARAK DA KULLANIYORLAR"

İhtiyacı olan hastaların, bu tür durumlar nedeniyle hizmete ulaşmakta sıkıntı yaşayabileceklerini belirten Güner, ‘’Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz 1 yıl içinde gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Bu durumun gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişimini zorlaştırabileceğini aktaran Güner, çözüm olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasını önerdi.