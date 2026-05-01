Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

"Alışkanlık" dedi, yılda 300 kez doktora gitti! "Sosyalleşme aracı olarak kullanıyorlar"

İstanbul'da bir kadın, 1 yıl içinde 300 kez doktora gittiği ortaya çıktı. Kadın bu durumu " alışkanlık" olarak açıklarken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güne, bazı vatandaşların hastaneleri ve sağlık ocaklarını sosyalleşme aracı olarak da kullandıklarını söyledi. Kadının aynı günde 3-4 ayrı doktora gittiği tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 15:21

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güne, İstanbul’da sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu ancak doğru hizmete yönelme konusunda sorunlar yaşanabildiğini belirtti. Megakentte dikkat çeken bir örneği paylaşan Güner, bir hastanın bir yıl içinde 300 kez doktora başvurduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu ancak doğru hizmete yönelme konusunda sorunlar yaşandığını, hatta bir hastanın bir yıl içinde 300 kez doktora başvurduğunu belirtti.
İstanbul'da 53 devlet ve 130'dan fazla özel hastane bulunmaktadır.
Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmakta genel olarak zorluk yaşamadığı ancak doğru sağlık basamağına başvurulup başvurulmadığı konusunda sorunlar olduğu vurgulanmıştır.
İlk danışma noktası olarak aile hekimlerinin işaret edildiği belirtilmiştir.
Kocamustafapaşa'da yaşayan bir kadının bir yıl içinde 300 kez doktora gittiği ve bunun nedeninin 'alışkanlık' olduğu bilgisi paylaşılmıştır.
Bu tür durumların, gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişimini zorlaştırabileceği ifade edilmiştir.
Çözüm olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasının önerildiği belirtilmiştir.
İstanbul’da 53 devlet ve 130’dan fazla özel hastanenin bulunduğunu hatırlatan Güner, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmakta genel olarak zorluk yaşamadığını ifade etti.

(Doç. Dr. Abdullah Emre Güne)

"İLK DANIŞMA NOKTASI AİLE HEKİMİ OLMALI"

Ancak temel sorunun doğru sağlık basamağına başvurulup başvurulmadığı olduğunu vurgulayan Güner, ilk danışma noktası olarak aile hekimlerini işaret etti.

"BİR YILDA 300 KEZ DOKTOR GİTTİ"

Güner, Kocamustafapaşa’da yaşayan bir kadının bir yıl içinde 300 kez doktora gittiğini belirterek, durumun nedenini sorduğunda “alışkanlık” cevabı aldığını aktardı.

"SOSYALLEŞME ARACI OLARAK DA KULLANIYORLAR"

İhtiyacı olan hastaların, bu tür durumlar nedeniyle hizmete ulaşmakta sıkıntı yaşayabileceklerini belirten Güner, ‘’Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz 1 yıl içinde gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Bu durumun gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişimini zorlaştırabileceğini aktaran Güner, çözüm olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasını önerdi.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.