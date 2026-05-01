"Alışkanlık" dedi, yılda 300 kez doktora gitti! "Sosyalleşme aracı olarak kullanıyorlar"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güne, İstanbul’da sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu ancak doğru hizmete yönelme konusunda sorunlar yaşanabildiğini belirtti. Megakentte dikkat çeken bir örneği paylaşan Güner, bir hastanın bir yıl içinde 300 kez doktora başvurduğunu açıkladı.
İstanbul’da 53 devlet ve 130’dan fazla özel hastanenin bulunduğunu hatırlatan Güner, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşmakta genel olarak zorluk yaşamadığını ifade etti.
(Doç. Dr. Abdullah Emre Güne)
Ancak temel sorunun doğru sağlık basamağına başvurulup başvurulmadığı olduğunu vurgulayan Güner, ilk danışma noktası olarak aile hekimlerini işaret etti.
Güner, Kocamustafapaşa’da yaşayan bir kadının bir yıl içinde 300 kez doktora gittiğini belirterek, durumun nedenini sorduğunda “alışkanlık” cevabı aldığını aktardı.
İhtiyacı olan hastaların, bu tür durumlar nedeniyle hizmete ulaşmakta sıkıntı yaşayabileceklerini belirten Güner, ‘’Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz 1 yıl içinde gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
Bu durumun gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişimini zorlaştırabileceğini aktaran Güner, çözüm olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasını önerdi.