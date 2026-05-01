Meteoroloji'den hafta sonu planı yapacaklara uyarı! 1 Mayıs hava durumu raporunda 8 il için ‘Sarı kod’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2026 son hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbir çağrısı yaptı.
İşte diğer uyarılar:
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
|BÖLGE
|ŞEHİR/İLÇE
|HAVA DURUMU
|SICAKLIK (°C)
|RÜZGAR
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
|12
|-
|MARMARA
|İSTANBUL
|Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)
|12
|-
|MARMARA
|KIRKLARELİ
|Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
|14
|-
|MARMARA
|SAKARYA
|Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)
|13
|-
|EGE
|A.KARAHİSAR
|Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|16
|-
|EGE
|DENİZLİ
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|22
|-
|EGE
|İZMİR
|Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
|20
|-
|EGE
|MANİSA
|Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|18
|-
|AKDENİZ
|ADANA
|Parçalı ve çok bulutlu
|28
|-
|AKDENİZ
|ANTALYA
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28
|-
|AKDENİZ
|BURDUR
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22
|-
|AKDENİZ
|HATAY
|Parçalı ve çok bulutlu
|25
|-
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|17
|-
|İÇ ANADOLU
|ÇANKIRI
|Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|17
|-
|İÇ ANADOLU
|ESKİŞEHİR
|Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|11
|-
|İÇ ANADOLU
|KONYA
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22
|-
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu (Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)
|9
|-
|BATI KARADENİZ
|DÜZCE
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
|12
|-
|BATI KARADENİZ
|KASTAMONU
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu (Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)
|11
|-
|BATI KARADENİZ
|ZONGULDAK
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|12
|-
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|20
|-
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|RİZE
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|14
|-
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|SAMSUN
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|14
|-
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|TRABZON
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|14
|-
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|16
|-
|DOĞU ANADOLU
|KARS
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|16
|-
|DOĞU ANADOLU
|MALATYA
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|-
|DOĞU ANADOLU
|VAN
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|15
|-
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24
|-
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|MARDİN
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|21
|-
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|SİİRT
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|-
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|ŞANLIURFA
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27
|-
|DENİZLERDE HAVA
|KARADENİZ
|Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
|-
|Doğu ve kuzeydoğudan (4-6 Bofor, yer yer 7)
|DENİZLERDE HAVA
|MARMARA
|Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
|-
|Kuzey ve kuzeydoğudan (4-6 Bofor, yer yer 7)
|DENİZLERDE HAVA
|EGE
|Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
|-
|Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan (4-6 Bofor, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6-8 Bofor); Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan (3-5 Bofor, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 Bofor)
|DENİZLERDE HAVA
|AKDENİZ
|Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
|-
|Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan (2-4 Bofor, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 Bofor); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan (2-4 Bofor, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 Bofor)
|DENİZLERDE HAVA
|VAN GÖLÜ
|Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi.
|-
|Batı ve güneybatıdan (2-4 Bofor, yer yer 5)