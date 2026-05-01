Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2026 son hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den hafta sonu planı yapacaklara uyarı! 1 Mayıs hava durumu raporunda 8 il için ‘Sarı kod’ Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2026 tarihli son hava durumu raporuna göre yurt genelinde beklenen yağışlı ve rüzgarlı hava hakkında uyarıda bulundu. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun Karaman hariç, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Kilis hariç, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğusunda güneyli yönlerden eseceği, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine dikkat çekildi.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbir çağrısı yaptı.

İşte diğer uyarılar:

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.