Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Meteoroloji'den hafta sonu planı yapacaklara uyarı! 1 Mayıs hava durumu raporunda 8 il için ‘Sarı kod’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2026 son hava durumu raporunda haftasonu planı yapanlara peş peşe uyarılar geldi. Raporda Yozgat, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere Kilis, Osmaniye, Kastamonu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Samsun gibi illere dikkat çekildi. İşte Meteoroloji'den bölkuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 09:31
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 09:36

Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2026 son raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2026 tarihli son hava durumu raporuna göre yurt genelinde beklenen yağışlı ve rüzgarlı hava hakkında uyarıda bulundu.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun Karaman hariç, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Kilis hariç, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğusunda güneyli yönlerden eseceği, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine dikkat çekildi.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbir çağrısı yaptı.

İşte diğer uyarılar:

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGEŞEHİR/İLÇEHAVA DURUMUSICAKLIK (°C)RÜZGAR
MARMARAÇANAKKALEParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı12-
MARMARAİSTANBULParçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)12-
MARMARAKIRKLARELİParçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı14-
MARMARASAKARYAParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)13-
EGEA.KARAHİSARParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı16-
EGEDENİZLİParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı22-
EGEİZMİRParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı20-
EGEMANİSAParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı18-
AKDENİZADANAParçalı ve çok bulutlu28-
AKDENİZANTALYAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28-
AKDENİZBURDURParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı22-
AKDENİZHATAYParçalı ve çok bulutlu25-
İÇ ANADOLUANKARAParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı17-
İÇ ANADOLUÇANKIRIParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı17-
İÇ ANADOLUESKİŞEHİRParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı11-
İÇ ANADOLUKONYAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı22-
BATI KARADENİZBOLUParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu (Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)9-
BATI KARADENİZDÜZCEParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı12-
BATI KARADENİZKASTAMONUParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu (Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor)11-
BATI KARADENİZZONGULDAKParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı12-
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYAParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı20-
ORTA ve DOĞU KARADENİZRİZEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı14-
ORTA ve DOĞU KARADENİZSAMSUNParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı14-
ORTA ve DOĞU KARADENİZTRABZONParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı14-
DOĞU ANADOLUERZURUMParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı16-
DOĞU ANADOLUKARSParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı16-
DOĞU ANADOLUMALATYAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı23-
DOĞU ANADOLUVANParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı15-
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIRParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24-
GÜNEYDOĞU ANADOLUMARDİNParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı21-
GÜNEYDOĞU ANADOLUSİİRTParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı23-
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞANLIURFAParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı27-
DENİZLERDE HAVAKARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.-Doğu ve kuzeydoğudan (4-6 Bofor, yer yer 7)
DENİZLERDE HAVAMARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.-Kuzey ve kuzeydoğudan (4-6 Bofor, yer yer 7)
DENİZLERDE HAVAEGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.-Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan (4-6 Bofor, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6-8 Bofor); Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan (3-5 Bofor, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 Bofor)
DENİZLERDE HAVAAKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.-Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan (2-4 Bofor, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 Bofor); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan (2-4 Bofor, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 Bofor)
DENİZLERDE HAVAVAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi.-Batı ve güneybatıdan (2-4 Bofor, yer yer 5)
