Malatya'da otobüsün devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana gelen olayda yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.