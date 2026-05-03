Malatya'da otobüsün devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana gelen olayda yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Malatya'da otobüsün devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Malatya-Adıyaman kara yolunda meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.