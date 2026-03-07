Menü Kapat
 | Banu İriç

E-5 üzerinde yol kesti hem 183 binlik ceza yedi hem de ehliyeti kaptırdı

Trafikte yeni ceza düzenlemelerine göre yol üzerinde biriyle tartışıp araçtan inmek, ısrarlı takip etmek suçuna artık af yok. Beylikdüzü E-5 karayolunda trafiği tehlikeye sokarak bu suçu işleyen şahıs hem para cezası yedi hem de ehliyetini kaptırdı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz perşembe günü Avcılar istikametinde ısrarlı takip yaparak araçtan inip başka araca saldıra sürücü para cezasına çarptırılarak ehliyetine de el konuldu.

E-5 karayolunda "yol verme" tartışmasından çıktığı öğrenilen olayda iddiaya göre makas atan sürücüyle bir kamyonet şoförü arasında tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen olayda kamyonet şoförü, araç sürücüsünü araçla takip etmeye başlamıştı. Uzun süre devam eden takipte küfürler savuran diğer sürücünün akan trafikte önünü keserken araçtan indirmeye çalışmıştı. Sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken, kamyonet şoförü ise aracı yumruklamış, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

E-5 üzerinde yol kesti hem 183 binlik ceza yedi hem de ehliyeti kaptırdı

183 BİN LİRA CEZA YEDİ


Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında plaka bilgisinden kimliği tespit edilen A.B. (37), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahsa, ‘karayolları trafik kanunu' uyarınca, ‘trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', ‘taşıt yolu üzerinde duraklamak', ‘yayaların taşıt yolu üzerinde bulunma' ve ‘saygısızca araç kullanma' suçlarından toplamda 183 bin 492 lira trafik idari uygulandı.

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU


Olaya ilişin kamyonet sürücüsünün ehliyetine de 60 gün süre ile el konulurken, sevk ve idaresindeki araç ise 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan Ayrıca A.B., ‘tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

