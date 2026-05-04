4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı! 2026 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 2026 yılında Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon verileri belli oldu. Geride kalan 3 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşem artışına ek olarak enflasyon farkını alacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme oranını aşan kısım maaş farkı olarak yansıtılacak. AA Finans’ın nisan ayı beklenti anketine göre enflasyonun yüzde 2,50 ila 3,60 arasında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye %7’lik artış alacak. Ocak ayında SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerine yüzde 12,19 artış yapılırken memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 zam almıştı. Peki 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte, memur ve emekli maaş zammı hesaplaması…
2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 olurken yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. 4 aylık farka göre emekliler şimdiden yüzde 14,64 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyona göre şimdiden yüzde 10,51 zammı garantiledi.
TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ocak’ta enflasyon yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart ayında ise yüzde 1,94 artış gösterdi. Nisan ayında ise enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklandı.
Ocak ayında kamu kurumlarında öğretmen, hemşire, doktor, polis, bekçi, zabıta, itfaiye eri gibi çalışanlara yönelik yapılan zam oranı %18,19 olmuştu. Toplu sözleşmeye göre memur emeklilerine 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 7 artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.
Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için de yüzde 4,18 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 14,64 zam almış oldu. Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu.