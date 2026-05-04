4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı! 2026 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkına belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında yapılan artışla beraber en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine yükselirken 4 aylık enflasyon farkı hesaplamaları yapıldı. Kamu kurumlarında çalışan doktor, polis, hemşire, zabıta ve diğer memurların maaş hesaplamaları yapıldı. Memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri, geçtiğimiz ay açıklanan 3 aylık veriye göre şimdiden yüzde 6.07 zammı hak etmişti. Enflasyon Nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Peki 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Temmuz’da memur ve emekli maaşları 2026 ne kadar zamlanacak? İşte, emekli ve memur zammı son dakika hesaplaması…

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 10:15

Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 2026 yılında Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon verileri belli oldu. Geride kalan 3 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşem artışına ek olarak enflasyon farkını alacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme oranını aşan kısım maaş farkı olarak yansıtılacak. AA Finans’ın nisan ayı beklenti anketine göre enflasyonun yüzde 2,50 ila 3,60 arasında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye %7’lik artış alacak. Ocak ayında (4a) ve (4b) emeklilerine yüzde 12,19 artış yapılırken memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 zam almıştı. Peki 4 aylık ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte, memur ve emekli maaş zammı hesaplaması…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine göre 2026 yılının ikinci yarısı için memur ve emekli maaş zam oranlarının kesinleşeceği belirtiliyor.
2026 yılının ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) enflasyon sırasıyla %4,84, %2,96 ve %1,94 olarak gerçekleşti.
Nisan ayı enflasyon beklentisi ortalama %3,19 olarak açıklanırken, ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 arasında değişiyor.
Nisan ayı beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkının %13,55 olması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri için ise 4 aylık enflasyon farkının yaklaşık %9,45 olması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkını alacak; Ocak ayındaki toplu sözleşme oranını aşan kısım maaş farkı olarak yansıtılacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI 2026 NE KADAR OLDU?

2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 olurken yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. 4 aylık farka göre emekliler şimdiden yüzde 14,64 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyona göre şimdiden yüzde 10,51 zammı garantiledi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ocak’ta enflasyon yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart ayında ise yüzde 1,94 artış gösterdi. Nisan ayında ise enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında kamu kurumlarında öğretmen, hemşire, doktor, polis, bekçi, zabıta, itfaiye eri gibi çalışanlara yönelik yapılan zam oranı %18,19 olmuştu. Toplu sözleşmeye göre memur emeklilerine 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 7 artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için de yüzde 4,18 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 14,64 zam almış oldu. Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.


ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu.



