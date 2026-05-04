Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Barış Manço’nun izinde anlamlı görüşme! Bakan Ersoy Doğukan Manço ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya gelerek Barış Manço’nun kültürel hafızadaki yeri ve sanatsal birikimi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, efsane sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

GİRİŞ:
04.05.2026
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğukan Manço ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Barış Manço'nun mirasını ve kültürel etkisini ele alarak bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerine görüştü.
Görüşmede, Barış Manço'nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikim ve kültürel etkisi ele alındı.
Bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik başlıklar değerlendirildi.
Barış Manço'nun mirası üzerine Doğukan Manço ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelindi.
Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kültürel hafızayı besleyen değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemsendiği belirtildi.
Bakan Ersoy, merhum Barış Manço'yu saygı ve rahmetle andı ve Doğukan Manço'ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
BAKAN ERSOY SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Doğukan Manço'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeler kullandı:

“Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço’nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldik.

Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda’daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz.

Bu vesileyle, merhum Barış Manço’yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

