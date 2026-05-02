Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Aydın ayağının başladığını belirterek festival kapsamında şehir genelinde 10 noktada 177 etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı. Dev organizasyonun sanat üretimini desteklemek, kültürel değerleri korumak, şehirlerin turizm potansiyelini öne çıkarmak ve ekonomik hareketliliği artırmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden Ersoy, konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına uzanan geniş programla Aydın’ın kültür, sanat ve turizm gücünün görünür kılınacağını vurguladı. Aydın’da ilk kez düzenlenen festivalin açılışıyla birlikte Atilla Koç Kültür Merkezi de kapılarını açtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kültür Yolu ilk kez Aydın'da! Şehir hayatı festivale dönüşüyor: Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Aydın ayağının başladığını ve bu kapsamda şehirde 10 noktada 177 etkinliğin gerçekleştirileceğini duyurdu. Festivalin amacı sanat üretimini desteklemek, kültürel değerleri korumak, şehirlerin turizm potansiyelini öne çıkarmak ve ekonomik hareketliliği artırmak. Aydın'da ilk kez düzenlenen festival ile birlikte Atilla Koç Kültür Merkezi de ziyarete açıldı. Kültür Yolu Festivali'nin üç ana hedefi; şehrin kültür ve sanat üretimini tanıtmak, turizmdeki verimliliği artırmak ve kültürü/sanatı kullanarak şehirde turizm trafiği oluşturmak. Festival kapsamında 10 farklı noktada 43 başlık altında toplam 177 etkinlik düzenlenecek. Ana sahnede Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ gibi isimler konser verecek; ayrıca sergiler, atölyeler ve gastronomi rotaları da yer alacak.

Festivale ilk kez ev sahipliği yapan Aydın'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

AYDIN'DA 3 ANA HEDEF

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

Artık ürün çeşitliği, kaynak destinasyon çeşisine gideceğiz demiştik. Kültür Yolu Festivali de bu çalışmaların bir parçası aslında. Yani ürün çeşitliği kısmına giriyor. Artık deniz, kum, güneşle ön plana olan Türk turizmi artık kültür, sanat, arkeoloji, akıptan fazla ürünle sahaya çıkmış durumda ve yoğun bir şekilde tanıtımını da yapıyor. Ama Kültür Yolu Festivali özellikle şehirlerin markalaşması, marka yüzü olması açısından çok çok önemli. Burada üç tane ana hedefi var biliyorsunuz Kültür Yılı Festivali'nin. Birincisi şehrin kültür ve sanat üretimini yani kültürünü ve sanat üretimini tanıtmak. Bu vesileyle turizmdeki verimliliği arttırmak, kültürüne ve sanatçısına destek olmak ve kültürü ve sanatı kullanarak, bu etkinlikleri kullanarak şehirde bir turizm trafiği oluşturmak. Hem şehrin kendi içinde bu etkinlik noktalarına bir trafik oluşturmuş oluyorsunuz ama her şeyden önemli. Komşu illerden şehre olan trafiği arttırıyorsunuz. Ne yapıyor sonuç olarak? Mesela 9 gün boyunca biz bakıyoruz gittiğimiz her ilde bütün konaklama testleri dolu oluyor.

Aydın'da da mesela şu anda merkezinde bütün konaklama tesisleri dolu. Aynı şekilde özellikle esnafımız çok mutlu oluyor. En çok onlar seviniyorlar. Esnaf dokuz günlük süreçte birkaç ayda yapacağı ciroyu yapıyor. O açıdan da esnafa bir ekonomik doping oluyor diyebilirim.

Şimdi Kültür Yolu Festivali sayesinde Türkiye'nin aslında ne kadar büyük bir zenginliğe ve hazineye sahip olduğunu gördük.

GECE MÜZECİLİĞİ

Gece müzeciliği geçen seneden itibaren biz bir deneme ile başladık. Çok da başarılı oldu. İki sene önce başlamıştık. İlk etapta 400 bin ziyaretçi almıştı. Geçen sene 600 binden fazla ziyaretçi aldı. Bu sene de işte artarak devam edecek diye düşünüyoruz. Şimdi aşamalı bir şekilde yoğun ziyaretçi alanlar başta olmak üzere şehir merkezlerine yakın olan antik kentleri aydınlatma sistemleriyle zenginleştiriyoruz. Gece müzeciliği ile turistin dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Bu arada Kültür Yolu Festivali'de Kasım ayının ortalarına kadar devam ediyor.

60 MİLYARLIK PAKET

Şimdi şöyle bu denetim amaçlı yapılmış bir şey değil. Şimdi iki tane paket açıklandı biliyorsunuz. Bu özellikle Hürmüz Boğazı 'ndaki ve İran Amerika-İsrail satışmasının sonucu bölge ateş çember içinde biliyorsunuz. Ateş çember içinde de Türkiye bir istikrar adası şeklinde yürüyor. Bu ortamda nihai kalıcı ateşkes sağlanana kadar turizm sektörünün finansmana hızlı ve rahat erişim sağlamak için öncelikli olarak bir 60 milyarlık KGP paketi açıklandı. Dün itibariyle de konaklama vergisi ikiden bire indirildi. Buradaki esas amaç aslında artan maliyetlere karşı sektörü bağışıklığını arttırmak, koruyabilmek yani çünkü savaşla birlikte enerji fiyatlarındaki ciddi dalgalanmalardan dolayı çok ciddi maliyet artışı var. Bunu supans edebilmeleri açısından destek olması açısından böyle bir karar alındı.

KÜLTÜR VE SANATTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin amaçlarına değinen Ersoy, organizasyonun insanın sosyal hayatına hareketlilik kazandırdığını, yerelden ulusal ve uluslararası düzeye uzanan kültür-sanat uygulamalarını yaygınlaştırdığını belirtti. Ersoy, sanatçıya ve sanat üretimine destek verildiğini, mutfaktan el ve sahne sanatlarına kadar geleneksel değerlerin korunarak yaşatıldığını ifade etti. Kültür varlıklarının ve turizm ürünlerinin öne çıkarılmasıyla şehir ekonomisine katkı sağlandığını belirten Ersoy, kültür turizmi temelinde yoğun bir insan hareketinin oluşturulduğunu vurguladı.

Festival süresince şehirde oluşan hareketliliğe dikkat çekerek ekonomik katkıya vurgu yapan Ersoy şu ifadeleri kullandı: “Bugün geldiğimiz noktada, çevre illerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festival süresince oteller, restoranlar ve yerel işletmeler yoğun talep görmekte; esnafımız için ciddi bir kazanca vesile olunmaktadır.”

Bakan Ersoy, şehirlerin kültür, sanat ve turizm potansiyelinin en güçlü şekilde ortaya konduğunu belirttiği konuşmasında, festivalin markalaşma sürecine katkı sağlandığını ve iç turizm hareketine ivme kazandırıldığını ifade etti. Kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışının ortadan kalktığını, her kesimden vatandaşın bu zengin içerikten faydalandığını dile getiren Ersoy, bundan sonraki süreçte kazanımların korunacağını ve yeni şehirlerin festivale dahil edilmesiyle bu etkinin ülke geneline yayılacağını söyledi.

AYDIN'DA 177 ETKİNLİK, 10 NOKTADA DEV PROGRAM

Aydın’daki programın ayrıntılarını paylaşan Ersoy, şehir genelinde 10 farklı noktada 43 başlık altında toplam 177 etkinlik hazırlandığını açıkladı. Ersoy, konserler, temsiller, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleriyle geniş bir etkinlik yelpazesinin sunulacağını belirtti. Tekstil Park’ta kurulan ana sahnede Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray’ın konser vereceğini ifade eden Ersoy, çocuk köyünün de yine bu alanda kurulacağını ve çocuklara yönelik eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

MİRASTAN SANATA, SANATTAN DENEYİME

Festival kapsamında hazırlanan sergilere de değinen Ersoy, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisiyle önemli eserlerin ziyaretçilerle buluşturulacağını, bu seçkinin emanet bilincini ve Osmanlı’nın mukaddes değerlere yaklaşımını yansıttığını ifade etti. “Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu” sergisiyle Aydın’daki antik kentlerin sanatseverlere sunulacağını sözlerine ekleyen Ersoy, “Yaşayan Miras Aydın” sergisiyle somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının eserlerinin ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.