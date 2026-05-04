Kutlama yapalım derken havai fişeklerin hedefi oldular: Diyarbakır'da şampiyonluk hevesi kursaklarında kaldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup taraftar, Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lige çıkışını kutlamak için sokakta havai fişek patlamak istedi. Ancak taraftarlar, kontrolsüz patlatılan havai fişeklerin hedefi oldu. Sokaktaki vatandaşlar, kendilerine doğru gelen hava fişeklerden kaçmak için arabaların arkasına saklanırken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.