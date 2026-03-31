İrfan Can Kahveci havai fişek patlatan taraftarlara net bir mesaj verdi!

A Milli Takım'ın Kosova'da konakladığı otel ortaya çıkmış ve rakip takım taraftarları dün gece, havai fişek patlatarak oyuncularımızın uyku düzenini bozmaya çalışmıştı. An itibarıyla ise İrfan Can Kahveci, mücadele öncesinde konuya dair önemli bir açıklamada bulundu.
"Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz.
Hayalimiz bu. Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum."