A Milli Takım'ın Kosova'da konakladığı otel ortaya çıkmış ve rakip takım taraftarları dün gece, havai fişek patlatarak oyuncularımızın uyku düzenini bozmaya çalışmıştı. An itibarıyla ise İrfan Can Kahveci, mücadele öncesinde konuya dair önemli bir açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ İrfan Can Kahveci havai fişek patlatan taraftarlara net bir mesaj verdi! A Milli Takım oyuncusu İrfan Can Kahveci, Kosova'da kaldıkları otelde havai fişek patlatılarak uyku düzenlerinin bozulmaya çalışılmasına rağmen motive olduklarını ve maçı kazanma hedefinde olduklarını belirtti. Rakip takım taraftarlarının, takımın konakladığı otelde havai fişek patlatarak oyuncuların uyku düzenini bozmaya çalıştığı belirtildi. İrfan Can Kahveci, bu durumun kendilerini etkilemediğini, daha da hırslandırdığını ve motive ettiğini söyledi. Kahveci, Türk milletini tanıyamadıklarını belirterek, maçı kazanıp Dünya Kupası hasretini bitirme hayallerinin olduğunu ifade etti. Tek hedeflerinin kazanmak olduğunu ve kazansalar da kazanmasalar da bu takımla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN HAVAİ FİŞEK PATLATAN TARAFTARLARA MESAJ!

"Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz.

Hayalimiz bu. Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum."