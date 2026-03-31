Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye transferini coşkuyla anlatmıştı: Şu anda ise oyuncuya hiçbir teklif yok!

Fenerbahçe'de şans bulamayan Ognjen Mimovic, kiralık olarak gittiği Pafos'ta da bekleneni veremedi. Acun Ilıcalı döneminde transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek hakkında, eski asbaşkanın o dönemde anlattıkları yeniden sosyal medyada ses getirdi.

ACUN ILICALI'NIN COŞKUYLA ANLATTIĞI TRANSFERDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'de forma bulamayan ve kiralandığı yerlerde de beklentilerin altında kalan Ognjen Mimovic; ilk geldiği dönemde Acun Ilıcalı tarafından coşkuyla anlatılmış ve "Çok genç bir yetenek Ognjen Mimovic'i aldık. Fenerbahçe gelecekte çok yararlanacak. Başkanımıza söyledim, gelecek için Ognjen Mimovic'e inanalım dedim ve o da sağ olsun inandı. O transferi de bitirdik. Ognjen Mimovic'i de uçağa giderken yoldan döndürdük. Çocuk gidiyordu, bizi bir duydu ve 'ne Fenerbahçe mi?' dedi. Gurur duyuyorum bir yandan. Fenerbahçeli olmak işte bu yüzden gurur veriyor. Fransa'da başka takıma gidiyordu, bütün her şeyi iptal etti. 'Fenerbahçe varsa ben gitmem.' dedi. Sonra kulübüyle anlaştık, güzel transferler yaptığımızı düşünüyorum." sözleriyle futbolseverlere tanıtılmıştı.

OGNJEN MIMOVIC VE FENERBAHÇE SÜRECİ

2025'in kış transfer döneminde; 6.7 milyon Euro bonservisle Kızılyıldız'dan transfer edilen Ognjen Mimovic, ardından ise sırayla Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı. Son olarak da Sırp savunmacı, henüz Fenerbahçe'de hiç forma giyemedi.