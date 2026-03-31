Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kosova-Türkiye maçı öncesinde Vincenzo Montella'nın A Milli Takım ile başardığı ilkler!

A Milli Takım'ı yaklaşık çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na götürmeye hazırlanan Vincenzo Montella, Türkiye'de pek çok ilke imza attı. İtalyan çalıştırıcı, milli takım performansıyla önemli başarılar elde etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 18:44

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım ile başardıkları dikkat çekiyor. Esasen ise Kosova deplasmanı öncesinde, Vincenzo Montella'nın ülkemiz adına yaptıkları ve yaklaşık çeyrek asır sonra yine bir ilke imza atmak üzere olduğu öne çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Kosova deplasmanı öncesinde önemli başarılara imza atmış ve yaklaşık çeyrek asır sonra bir ilke daha imza atmak üzere olduğu belirtiliyor.
Almanya karşısında 20 yıl sonra galibiyet elde edildi.
Hırvatistan karşısında ilk deplasman zaferi kazanıldı.
İzlanda'ya karşı 43 yıl sonra ilk deplasman galibiyeti alındı.
Euro 2008'in ardından Euro 2024'te çeyrek final başarısı hedefleniyor.
Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı gösterildi.
A Milli Takım ile resmi maçlarda en yüksek puan ortalaması yakalandı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
VINCENZO MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM KARİYERİNDEKİ İLKLER

- Almanya karşısında 20 yıl sonra galibiyet.

- Hırvatistan karşısında ilk deplasman zaferi.

- İzlanda'ya karşı 43 yıl sonra ilk deplasman galibiyeti.

- Euro 2008'in ardından, Euro 2024'te çeyrek final başarısı.

- Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı.

- A Milli Takım ile resmi maçlarda en yüksek puan ortalaması.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan 2026 Dünya Kupası kararı için resmi açıklama!
Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.