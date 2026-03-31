Kosova-Türkiye maçı öncesinde Vincenzo Montella'nın A Milli Takım ile başardığı ilkler!

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım ile başardıkları dikkat çekiyor. Esasen ise Kosova deplasmanı öncesinde, Vincenzo Montella'nın ülkemiz adına yaptıkları ve yaklaşık çeyrek asır sonra yine bir ilke imza atmak üzere olduğu öne çıktı.
- Almanya karşısında 20 yıl sonra galibiyet.
- Hırvatistan karşısında ilk deplasman zaferi.
- İzlanda'ya karşı 43 yıl sonra ilk deplasman galibiyeti.
- Euro 2008'in ardından, Euro 2024'te çeyrek final başarısı.
- Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı.
- A Milli Takım ile resmi maçlarda en yüksek puan ortalaması.