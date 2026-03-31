Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

A Milli Futbol Takımımızda 2026 Dünya Kupası yolunda son engel olan Kosova maçı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gemileri yaktı. 24 yıl sonra katılmak istediğimiz dev organizasyonda son sınav öncesi Hacıosmanoğlu A Milli Futbol Takımı için prim kararını açıkladı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 12:26
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 12:26

Türkiye, yaklaşık çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretini dindirmek için bugün sahaya çıkıyor. A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası playoff turu finalinde, Kosova ile deplasmanda tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak bu kritik müsabaka, TSİ 21.45’te başlayacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası playoff turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşılaşarak çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretini dindirmeyi hedefliyor.
Maç, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve normal sürenin beraberlikle bitmesi durumunda uzatmalara veya penaltılara gidebilecek.
Milli takım, en son 2002'de Dünya üçüncüsü olmuştu.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Türkiye, Kosova ile daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oyunculara primler konusunda Hakan Çalhanoğlu'nu yetkilendirdiği belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella, takımın odaklanması için kafileye sadece futbolcular ve teknik ekibi aldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

YA TAMAM YA DEVAM: 90 DAKİKALIK DESTAN

Yarı finalde Romanya’yı 1-0’la geçerek finale adını yazdıran Ay-Yıldızlılar, Slovakya’yı saf dışı bırakan Kosova karşısında galibiyet arıyor. Normal sürenin beraberlikle sonuçlanması durumunda, Amerika, Kanada ve Meksika biletinin sahibini uzatmalar veya seri penaltı atışları belirleyecek.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

2002 RUHU YENİDEN CANLANIYOR

En son 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen turnuvada dünya üçüncüsü olarak tarih yazan milliler, tam 24 yıl sonra aynı gururu yeni nesillere yaşatmak istiyor.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

MAÇIN HAKEMİ MİCHAEL OLİVER

Kritik mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Millilerimiz, Oliver’ın yönettiği 3 maçta 2 galibiyet (Kazakistan ve Hollanda) ve 1 mağlubiyet (İspanya) aldı. Üst düzey tecrübesiyle tanınan Oliver, bu tarihi gecede düdük çalacak.

HakemOynanan Maç SayısıGalibiyetMağlubiyetDiğer Bilgi
Oliver321Üst düzey tecrübesiyle tanınıyor, tarihi gecede düdük çalacak.
Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

NAMAĞLUP SERİ

Türkiye, Kosova ile daha önce oynadığı 3 maçın tamamını kazandı; bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

PRİM YETKİSİ KAPTANDA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, oyunculara olan güvenini "Primleri düşünmeyin, bizi Amerika'ya götürün" sözleriyle vurgularken, daha önce hedefe ulaşılması halinde Bodrum'da yapılacak villalardan oyunculara hediye edileceğini açıklamıştı. Federasyon kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu konuda yetkili Hakan Çalhanoğlu olacak ve onun belirleyeceği şekilde Dünya Kupası ödülü dağıtılacak.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

MONTELLA’DAN KONSANTRASYON HAMLESİ

Teknik direktör Vincenzo Montella, takımın odağını korumak adına kafile uçağına futbolcular ve teknik ekip dışında kimseyi aldırmadı. Aileler ve konuklar için bugün özel bir uçak kaldırılacak.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

BİLET SAVAŞLARI

13 bin 900 kapasiteli statta Türk taraftarlara ayrılan 700 bilet anında tükendi. Karaborsada bilet fiyatlarının 600 Euro bandına çıktığı ifade ediliyor.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

MONTELLA VE YILDIZLAR İTALYA BASININDA

İtalyan medyası da bu maça büyük ilgi gösteriyor. Tuttosport, Türkiye'yi favori gösterirken; Montella'nın Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız arasındaki dengeyi nasıl kuracağının belirleyici olacağını yazdı. 2002'de İtalya kadrosunda futbolcu olarak yer alan Montella, bu kez teknik adam olarak Türkiye'yi dünya sahnesine taşımayı hedefliyor.

Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bilmecesi: Yönetim bonservis bedelini belirledi: Rakam dudak uçuklattı!
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi
Galatasaray'da Bernardo Silva operasyonu! Portekiz basını transferi duyurdu: 2 dünya devi ile yarış başladı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
