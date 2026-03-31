Dünya Kupası önce Hacıosmanoğlu'ndan prim kararı: Hakan Çalhanoğlu tam yetkili olacak!

Türkiye, yaklaşık çeyrek asırlık Dünya Kupası hasretini dindirmek için bugün sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası playoff turu finalinde, Kosova ile deplasmanda tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak bu kritik müsabaka, TSİ 21.45’te başlayacak.

YA TAMAM YA DEVAM: 90 DAKİKALIK DESTAN

Yarı finalde Romanya’yı 1-0’la geçerek finale adını yazdıran Ay-Yıldızlılar, Slovakya’yı saf dışı bırakan Kosova karşısında galibiyet arıyor. Normal sürenin beraberlikle sonuçlanması durumunda, Amerika, Kanada ve Meksika biletinin sahibini uzatmalar veya seri penaltı atışları belirleyecek.

2002 RUHU YENİDEN CANLANIYOR

En son 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen turnuvada dünya üçüncüsü olarak tarih yazan milliler, tam 24 yıl sonra aynı gururu yeni nesillere yaşatmak istiyor.

MAÇIN HAKEMİ MİCHAEL OLİVER

Kritik mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Millilerimiz, Oliver’ın yönettiği 3 maçta 2 galibiyet (Kazakistan ve Hollanda) ve 1 mağlubiyet (İspanya) aldı. Üst düzey tecrübesiyle tanınan Oliver, bu tarihi gecede düdük çalacak.

NAMAĞLUP SERİ

Türkiye, Kosova ile daha önce oynadığı 3 maçın tamamını kazandı; bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

PRİM YETKİSİ KAPTANDA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, oyunculara olan güvenini "Primleri düşünmeyin, bizi Amerika'ya götürün" sözleriyle vurgularken, daha önce hedefe ulaşılması halinde Bodrum'da yapılacak villalardan oyunculara hediye edileceğini açıklamıştı. Federasyon kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu konuda yetkili Hakan Çalhanoğlu olacak ve onun belirleyeceği şekilde Dünya Kupası ödülü dağıtılacak.

MONTELLA’DAN KONSANTRASYON HAMLESİ

Teknik direktör Vincenzo Montella, takımın odağını korumak adına kafile uçağına futbolcular ve teknik ekip dışında kimseyi aldırmadı. Aileler ve konuklar için bugün özel bir uçak kaldırılacak.

BİLET SAVAŞLARI

13 bin 900 kapasiteli statta Türk taraftarlara ayrılan 700 bilet anında tükendi. Karaborsada bilet fiyatlarının 600 Euro bandına çıktığı ifade ediliyor.

MONTELLA VE YILDIZLAR İTALYA BASININDA

İtalyan medyası da bu maça büyük ilgi gösteriyor. Tuttosport, Türkiye'yi favori gösterirken; Montella'nın Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız arasındaki dengeyi nasıl kuracağının belirleyici olacağını yazdı. 2002'de İtalya kadrosunda futbolcu olarak yer alan Montella, bu kez teknik adam olarak Türkiye'yi dünya sahnesine taşımayı hedefliyor.