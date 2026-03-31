Galatasaray'da Bernardo Silva operasyonu! Portekiz basını transferi duyurdu: 2 dünya devi ile yarış başladı

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran en büyük iddia ise dünya futbolunun elit isimlerinden biri olan Bernardo Silva cephesinden geldi.
Portekiz’in gazetelerinden A Bola’da yer alan habere göre; 2017 yılından bu yana Manchester City formasıyla sayısız kupa kaldıran Portekizli yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Sözleşmesinin sonuna gelen 30 yaşındaki futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini kulüp yönetimine resmen ilettiği öne sürüldü.
Bernardo Silva’nın ayrılık kararı Avrupa transfer piyasasını hareketlendirirken, yıldız oyuncu için üç büyük kulübün amansız bir yarışa girdiği belirtiliyor:
Barcelona: Katalan devi, Silva’yı uzun süredir teknik direktör listesinin ilk sıralarında tutuyor.
Juventus: İtalyan ekibi, orta sahasına tecrübe ve yaratıcılık katmak için pusuda bekliyor.
Galatasaray: Türkiye’den tek talip olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferde iddialı konumda.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, Manchester City formasıyla adeta bir kupa canavarına dönüştü. Portekizli oyuncunun İngiltere kariyerindeki başarı tablosu göz kamaştırıyor:
|Kariyer Başarıları (Manchester City Formasıyla)
|UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası
|1
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|1
|Premier Lig Şampiyonluğu
|6
|Yerel Kupalar (FA Cup, Lig Kupası, Community Shield)
|10
|Sezon İstatistikleri (Bu Sezon)
|Değer
|Resmi Maç Sayısı
|42
|Gol Katkısı
|3
|Asist Katkısı
|5
Galatasaray’ın bu dev transfer operasyonunda nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.