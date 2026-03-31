Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Bernardo Silva operasyonu! Portekiz basını transferi duyurdu: 2 dünya devi ile yarış başladı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, transferde yüzyılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Manchester City’den ayrılma kararı alan Bernardo Silva için dünya devleri sıraya girdi. Cimbom, Portekizli yıldız için Barcelona ve Juventus ile dev bir yarışın içinde. İşte transfer operasyonunun tüm detayları...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:30

ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren , bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etmek için harekete geçti.
Portekiz basınına göre Bernardo Silva, sezon sonunda Manchester City'den ayrılma kararı aldı.
Bernardo Silva için Barcelona, Juventus ve Galatasaray'ın yarıştığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferde iddialı olduğu ifade ediliyor.
Bernardo Silva'nın güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu ve Manchester City ile birçok kupa kazandığı belirtiliyor.
Bu sezon 42 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergilediği aktarılıyor.
HEDEF: BERNARDO SİLVA

Sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran en büyük iddia ise dünya futbolunun elit isimlerinden biri olan cephesinden geldi.

CİTY İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Portekiz’in gazetelerinden A Bola’da yer alan habere göre; 2017 yılından bu yana formasıyla sayısız kupa kaldıran Portekizli yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Sözleşmesinin sonuna gelen 30 yaşındaki futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini kulüp yönetimine resmen ilettiği öne sürüldü.

DEVLERİN ARASINDA BİR ASLAN!

Bernardo Silva’nın ayrılık kararı Avrupa piyasasını hareketlendirirken, yıldız oyuncu için üç büyük kulübün amansız bir yarışa girdiği belirtiliyor:

Barcelona: Katalan devi, Silva’yı uzun süredir teknik direktör listesinin ilk sıralarında tutuyor.

Juventus: İtalyan ekibi, orta sahasına tecrübe ve yaratıcılık katmak için pusuda bekliyor.

Galatasaray: Türkiye’den tek talip olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferde iddialı konumda.

KUPA KOLEKSİYONCUSU BİR YILDIZ

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, Manchester City formasıyla adeta bir kupa canavarına dönüştü. Portekizli oyuncunun İngiltere kariyerindeki başarı tablosu göz kamaştırıyor:

Kariyer Başarıları (Manchester City Formasıyla)
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası1
Premier Lig Şampiyonluğu6
Yerel Kupalar (FA Cup, Lig Kupası, Community Shield)10
Sezon İstatistikleri (Bu Sezon)Değer
Resmi Maç Sayısı42
Gol Katkısı3
Asist Katkısı5

Galatasaray’ın bu dev transfer operasyonunda nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!
Bernardo Silva'dan sürpriz ayrılık mesajı! Yıldız isimden Galatasaray sinyali: Menajerine tüm yetkileri verdi
#Futbol
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#bernardo silva
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
