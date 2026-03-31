Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Bernardo Silva operasyonu! Portekiz basını transferi duyurdu: 2 dünya devi ile yarış başladı Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etmek için harekete geçti. Portekiz basınına göre Bernardo Silva, sezon sonunda Manchester City'den ayrılma kararı aldı. Bernardo Silva için Barcelona, Juventus ve Galatasaray'ın yarıştığı belirtiliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferde iddialı olduğu ifade ediliyor. Bernardo Silva'nın güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu ve Manchester City ile birçok kupa kazandığı belirtiliyor. Bu sezon 42 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergilediği aktarılıyor.

HEDEF: BERNARDO SİLVA

Sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran en büyük iddia ise dünya futbolunun elit isimlerinden biri olan Bernardo Silva cephesinden geldi.

CİTY İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Portekiz’in gazetelerinden A Bola’da yer alan habere göre; 2017 yılından bu yana Manchester City formasıyla sayısız kupa kaldıran Portekizli yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Sözleşmesinin sonuna gelen 30 yaşındaki futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini kulüp yönetimine resmen ilettiği öne sürüldü.

DEVLERİN ARASINDA BİR ASLAN!

Bernardo Silva’nın ayrılık kararı Avrupa transfer piyasasını hareketlendirirken, yıldız oyuncu için üç büyük kulübün amansız bir yarışa girdiği belirtiliyor:

Barcelona: Katalan devi, Silva’yı uzun süredir teknik direktör listesinin ilk sıralarında tutuyor.

Juventus: İtalyan ekibi, orta sahasına tecrübe ve yaratıcılık katmak için pusuda bekliyor.

Galatasaray: Türkiye’den tek talip olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferde iddialı konumda.

KUPA KOLEKSİYONCUSU BİR YILDIZ

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, Manchester City formasıyla adeta bir kupa canavarına dönüştü. Portekizli oyuncunun İngiltere kariyerindeki başarı tablosu göz kamaştırıyor:

Kariyer Başarıları (Manchester City Formasıyla) UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1 Premier Lig Şampiyonluğu 6 Yerel Kupalar (FA Cup, Lig Kupası, Community Shield) 10

Sezon İstatistikleri (Bu Sezon) Değer Resmi Maç Sayısı 42 Gol Katkısı 3 Asist Katkısı 5

Galatasaray’ın bu dev transfer operasyonunda nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.