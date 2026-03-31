Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Dorgeles Nene, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sarı-lacivertli formayla parlayan Malili yıldız için dev kulüpler sıraya girmiş durumda.
Özellikle Marsilya'nın başını çektiği Fransız kulüplerinin yanı sıra, İngiltere Premier Lig ekipleri de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Genç yıldızın sadece Avrupa değil, Rus kulüplerinin de radarında olduğu gelen bilgiler arasında.
Sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Nene için Fenerbahçe yönetimi kapıyı 25 milyon euro'dan açıyor. Oyuncunun potansiyeline güvenen yönetim, gelişim süreci devam ettikçe bu rakamın daha da yukarı çıkacağını öngörüyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 35 kez terleten Dorgeles Nene, verdiği skor katkısıyla takımın en skorer oyuncuları arasında yerini aldı:
|Oyuncu
|Gol
|Asist
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|Güncel Piyasa Değeri
|Dorgeles Nene
|10
|9
|30 Haziran 2030
|18 Milyon Euro
Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro civarındaki maaşı, Avrupa kulüpleri için oldukça cazip bir faktör olarak görülüyor. Performansına oranla düşük kalan bu maliyet, talip olan kulüplerin iştahını kabartırken Fenerbahçe'nin elini pazarlıklarda güçlendiriyor.