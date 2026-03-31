Spor
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Malili yıldız Dorgeles Nene, Avrupa’yı peşine taktı. Sergilediği performansla dev kulüpleri sıraya dizen genç yetenek için sarı-lacivertli yönetim, kapıyı rekor bir bonservis bedeliyle açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 11:46

'nin sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Dorgeles Nene, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sarı-lacivertli formayla parlayan Malili yıldız için dev kulüpler sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Dorgeles Nene, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.
Marsilya ve İngiltere Premier Lig ekipleri dahil olmak üzere birçok kulübün Nene'yi yakından takip ettiği belirtiliyor.
Fenerbahçe yönetimi, Nene için 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
Oyuncu, bu sezon 35 maçta forma giyerek 10 gol ve 9 asist kaydetti.
Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro civarındaki maaşının, Avrupalı kulüpler için cazip olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

AVRUPA DEVLERİ NENE'NİN PEŞİNDE

Özellikle Marsilya'nın başını çektiği Fransız kulüplerinin yanı sıra, İngiltere Premier Lig ekipleri de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Genç yıldızın sadece Avrupa değil, Rus kulüplerinin de radarında olduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

BONSERVİS BEKLENTİSİ: 25 MİLYON EURO

Sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Nene için Fenerbahçe yönetimi kapıyı 25 milyon euro'dan açıyor. Oyuncunun potansiyeline güvenen yönetim, gelişim süreci devam ettikçe bu rakamın daha da yukarı çıkacağını öngörüyor.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

PERFORMANS VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 35 kez terleten Dorgeles Nene, verdiği skor katkısıyla takımın en skorer oyuncuları arasında yerini aldı:

OyuncuGolAsistSözleşme Bitiş TarihiGüncel Piyasa Değeri
Dorgeles Nene10930 Haziran 203018 Milyon Euro
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi

MAAŞI TRANSFERİ TETİKLİYOR

Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro civarındaki maaşı, Avrupa kulüpleri için oldukça cazip bir faktör olarak görülüyor. Performansına oranla düşük kalan bu maliyet, talip olan kulüplerin iştahını kabartırken Fenerbahçe'nin elini pazarlıklarda güçlendiriyor.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
