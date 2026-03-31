Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Dorgeles Nene, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sarı-lacivertli formayla parlayan Malili yıldız için dev kulüpler sıraya girmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’de Dorgeles Nene alarmı! Avrupa devleri kapıda, bonservisi belirlendi Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Dorgeles Nene, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Marsilya ve İngiltere Premier Lig ekipleri dahil olmak üzere birçok kulübün Nene'yi yakından takip ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, Nene için 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Oyuncu, bu sezon 35 maçta forma giyerek 10 gol ve 9 asist kaydetti. Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro civarındaki maaşının, Avrupalı kulüpler için cazip olduğu ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ NENE'NİN PEŞİNDE

Özellikle Marsilya'nın başını çektiği Fransız kulüplerinin yanı sıra, İngiltere Premier Lig ekipleri de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Genç yıldızın sadece Avrupa değil, Rus kulüplerinin de radarında olduğu gelen bilgiler arasında.

BONSERVİS BEKLENTİSİ: 25 MİLYON EURO

Sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Nene için Fenerbahçe yönetimi kapıyı 25 milyon euro'dan açıyor. Oyuncunun potansiyeline güvenen yönetim, gelişim süreci devam ettikçe bu rakamın daha da yukarı çıkacağını öngörüyor.

PERFORMANS VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 35 kez terleten Dorgeles Nene, verdiği skor katkısıyla takımın en skorer oyuncuları arasında yerini aldı:

Oyuncu Gol Asist Sözleşme Bitiş Tarihi Güncel Piyasa Değeri Dorgeles Nene 10 9 30 Haziran 2030 18 Milyon Euro

MAAŞI TRANSFERİ TETİKLİYOR

Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro civarındaki maaşı, Avrupa kulüpleri için oldukça cazip bir faktör olarak görülüyor. Performansına oranla düşük kalan bu maliyet, talip olan kulüplerin iştahını kabartırken Fenerbahçe'nin elini pazarlıklarda güçlendiriyor.