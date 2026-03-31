Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan kadrosunu yeni isimlerle takviye etmeyi planlarken diğer yandan elindeki yıldızları korumak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin üzerinde en çok durduğu isimlerin başında ise sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz geliyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bilmecesi: Yönetim bonservis bedelini belirledi: Rakam dudak uçuklattı!

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bilmecesi: Yönetim bonservis bedelini belirledi: Rakam dudak uçuklattı! Galatasaray yönetimi, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz için en az 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Galatasaray, sezon başında Suudi Arabistan kulüplerinden gelen 30 milyon euro'luk teklifleri reddetmişti. Yönetim, Barış Alper'in kariyer gelişimini düşünerek Avrupa'dan gelecek tekliflere açık kapı bırakıyor. Talep edilen 50 milyon euro bonservis bedelinden, oyuncunun eski kulübü Keçiörengücü'ne %20 pay ödenecek. Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen net rakam 40 milyon euro olarak hedefleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon toplam 41 maçta 10 gol ve 12 asisti bulunuyor.

30 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Sezon başında Suudi Arabistan kulüplerinden gelen 30 milyon euro seviyesindeki astronomik teklifleri elinin tersiyle iten Cimbom, milli futbolcuyu uzun vadeli planlarının merkezine koymuş durumda. Ancak yönetim, oyuncunun kariyer gelişimi ve Avrupa hayallerine de set çekmek istemiyor.

YENİ ROTA: 50 MİLYON EURO ALT SINIRI

Galatasaray kurmayları, Avrupa'nın beş büyük liginden gelebilecek cazip teklifler karşısında stratejisini belirledi. Barış Alper'e verilen sözler doğrultusunda transferde kolaylık sağlanması gündemde olsa da, bonservis şartı oldukça ağır:

Talep Edilen Bonservis: En az 50 milyon euro.

Keçiörengücü Payı: Sözleşme gereği eski kulübü Keçiörengücü'ne ödenecek %20'lik pay.

Net Kazanç Hedefi: Sarı-kırmızılıların kasasına girmesi beklenen net rakam 40 milyon euro.

Yönetim, Barış Alper kalitesinde ve çok yönlülüğünde bir oyuncunun yerini doldurmanın ancak bu büyüklükte bir bütçeyle mümkün olacağına inanıyor.

SEZON İSTATİSTİĞİ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, bu sezon sahada tam bir istikrar abidesine dönüştü. İşte Barış Alper'in güncel karnesi: