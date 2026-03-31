İran Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası için son kararını açıkladı. Esasen ise İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacak şekilde organizasyona dahil olacaklarını ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan 2026 Dünya Kupası kararı için resmi açıklama! İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na FIFA kurallarına uyarak katılacağını açıkladı. İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılması için bir engel bulunmuyor. İran Futbol Federasyonu, FIFA kurallarına uyuyor. İran, FIFA'nın karar vereceği ABD, Meksika veya Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacak.

İRAN 2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILIYOR

Hazırlık maçı sebebiyle Antalya'da olan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na ev sahipliği için teşekkür eden Mehdi Muhammed Nabi, "İran Milli Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılması için engel bulunmuyor. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse; ABD, Meksika ya da Kanada'da... Dünya Kupası'nda oynayacağız." ifadelerini kullandı.