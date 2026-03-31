İran'dan 2026 Dünya Kupası kararı için resmi açıklama!

İran Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası için son kararını açıkladı. Esasen ise İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacak şekilde organizasyona dahil olacaklarını ifade etti.
Hazırlık maçı sebebiyle Antalya'da olan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na ev sahipliği için teşekkür eden Mehdi Muhammed Nabi, "İran Milli Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılması için engel bulunmuyor. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse; ABD, Meksika ya da Kanada'da... Dünya Kupası'nda oynayacağız." ifadelerini kullandı.