Beşiktaş'ta sol kanata İngiliz fırtınası! Chelsea'nin 35 milyonluk yıldızı listede: Görüşmeler başlıyor

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını İngiltere’ye çevirdi.
Kartal’ın hedefindeki son isim, Chelsea’nin genç yeteneği Jamie Bynoe-Gittens.
Hücum hattında çok yönlülüğü ve hızı artırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Chelsea forması giyen 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu radarına aldı. Siyah-Beyazlı kurmayların, genç oyuncunun transfer şartlarını sormak için önümüzdeki günlerde hem Chelsea kulübü hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturması bekleniyor. Yönetimin planı, sezon sonuna kadar gerekli zemini hazırlayıp resmi teklifi sunarak bu transferi noktalamak.
Bynoe-Gittens, sadece Beşiktaş’ın değil, Avrupa devlerinin de yakından takip ettiği bir isim. Güncel verilere göre piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, yüksek maliyetine rağmen Beşiktaş’ın "vizyon transferi" adayları arasında ilk sırada yer alıyor.
İngiliz devi Chelsea ile bu sezon toplam 27 karşılaşmada süre alan genç sol kanat, takımına skor katkısı sağlamayı da ihmal etmedi. İşte Gittens’ın dikkat çeken istatistikleri:
|Oyuncu
|Takım
|Oynanan Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Öne Çıkan Özellikleri
|Gittens
|Chelsea
|27
|1
|5
|Patlayıcı hızı, yüksek çalım yeteneği ve bire birdeki etkinliği.
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bu transfer gelişmesinde, önümüzdeki günlerde yaşanacak sıcak temaslar transferin seyrini belirleyecek. Siyah-Beyazlılar, genç yıldızı kadrosuna katarak hem ligde hem de Avrupa'da fırtına estirmeyi hedefliyor.