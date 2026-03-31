Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını İngiltere’ye çevirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta sol kanata İngiliz fırtınası! Chelsea'nin 35 milyonluk yıldızı listede: Görüşmeler başlıyor Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Chelsea'nin 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens'ı transfer etmek için görüşmelere başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon transfer hedefinde Chelsea'nin 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetim, genç oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için Chelsea kulübü ve oyuncunun menajeri ile görüşecek. Jamie Bynoe-Gittens'ın piyasa değerinin 35 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Gittens, bu sezon Chelsea formasıyla 27 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist kaydetti. Oyuncunun öne çıkan özellikleri arasında patlayıcı hızı, yüksek çalım yeteneği ve bire birdeki etkinliği yer alıyor.

HEDEF: JAMİE BYNOE-GİTTENS

Kartal’ın hedefindeki son isim, Chelsea’nin genç yeteneği Jamie Bynoe-Gittens.

KARTAL’DAN SOL KANAT OPERASYONU: GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Hücum hattında çok yönlülüğü ve hızı artırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Chelsea forması giyen 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu radarına aldı. Siyah-Beyazlı kurmayların, genç oyuncunun transfer şartlarını sormak için önümüzdeki günlerde hem Chelsea kulübü hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturması bekleniyor. Yönetimin planı, sezon sonuna kadar gerekli zemini hazırlayıp resmi teklifi sunarak bu transferi noktalamak.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR: 35 MİLYON EURO!

Bynoe-Gittens, sadece Beşiktaş’ın değil, Avrupa devlerinin de yakından takip ettiği bir isim. Güncel verilere göre piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, yüksek maliyetine rağmen Beşiktaş’ın "vizyon transferi" adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

JAMİE BYNOE-GİTTENS’IN BU SEZONKİ KARNESİ

İngiliz devi Chelsea ile bu sezon toplam 27 karşılaşmada süre alan genç sol kanat, takımına skor katkısı sağlamayı da ihmal etmedi. İşte Gittens’ın dikkat çeken istatistikleri:

Oyuncu Takım Oynanan Maç Sayısı Gol Asist Öne Çıkan Özellikleri Gittens Chelsea 27 1 5 Patlayıcı hızı, yüksek çalım yeteneği ve bire birdeki etkinliği.

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bu transfer gelişmesinde, önümüzdeki günlerde yaşanacak sıcak temaslar transferin seyrini belirleyecek. Siyah-Beyazlılar, genç yıldızı kadrosuna katarak hem ligde hem de Avrupa'da fırtına estirmeyi hedefliyor.