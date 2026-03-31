Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye 'Hayırlı Olsun' ziyareti!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

GİRİŞ:
31.03.2026
12:16
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
12:16

Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde, sarı-kırmızılı kulübün üst düzey isimleri yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Ziyarette Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak da yer aldı.
Görüşmede Türk sporu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Dursun Özbek, Bakan Mustafa Çiftçi'ye 42 numaralı, üzerinde ismi yazılı Galatasaray formasını hediye etti.
Formanın 42 numarasının Bakan Çiftçi'nin memleketi Konya'nın plaka kodunu simgelediği belirtildi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
HEYETTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Başkan Dursun Özbek önderliğindeki ziyarete; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak eşlik etti. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Türk sporu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

BAKAN ÇİFTÇİ’YE ANLAMLI HEDİYE: 42 NUMARALI FORMA

Ziyaretin en dikkat çeken anı ise hediye takdimi oldu. Başkan Dursun Özbek, Bakan Mustafa Çiftçi’ye, memleketi Konya’nın plaka kodunu simgeleyen 42 numaralı ve üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını hediye etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bakan Çiftçi, sarı-kırmızılı heyete bu ince düşünceleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

