Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye 'Hayırlı Olsun' ziyareti!

Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde, sarı-kırmızılı kulübün üst düzey isimleri yer aldı.
Başkan Dursun Özbek önderliğindeki ziyarete; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak eşlik etti. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Türk sporu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin en dikkat çeken anı ise hediye takdimi oldu. Başkan Dursun Özbek, Bakan Mustafa Çiftçi’ye, memleketi Konya’nın plaka kodunu simgeleyen 42 numaralı ve üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını hediye etti.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bakan Çiftçi, sarı-kırmızılı heyete bu ince düşünceleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.