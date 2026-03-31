Napoli'de Romelu Lukaku gerginliği!

Romelu Lukaku ve Napoli arasındaki anlaşmazlık her geçen gün büyüyor. Esasen ise mavi beyazlılar, yıldız forvet için kritik bir bilgilendirmede bulundu.
Çizme temsilcisinden yapılan açıklamada, "Napoli kulübü, futbolcu Romelu Lukaku’nun bugün antrenmanların yeniden başlaması öncesinde yapılan çağrıya cevap vermediğini duyurur. Kulüp, uygun disiplin önlemlerinin alınmasını ve oyuncunun takım kadrosundaki faaliyetinin süresiz olarak devam edip etmeyeceğini değerlendirme hakkını saklı tutar." ifadeleri yer aldı.
Ağır bir sakatlık geçiren Romelu Lukaku, bu sezon sadece 64 dakika sahaya çıkabilmiş ve 1 gol atmıştı.