Romelu Lukaku ve Napoli arasındaki anlaşmazlık her geçen gün büyüyor. Esasen ise mavi beyazlılar, yıldız forvet için kritik bir bilgilendirmede bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Napoli'de Romelu Lukaku gerginliği! Napoli kulübü, futbolcu Romelu Lukaku'nun antrenmanlara başlamadan önceki çağrıya cevap vermediğini duyurarak, oyuncu hakkında disiplin önlemleri alabileceğini belirtti. Napoli kulübü, Romelu Lukaku'nun antrenmanların yeniden başlaması öncesinde yapılan çağrıya cevap vermediğini duyurdu. Kulüp, uygun disiplin önlemlerinin alınmasını ve oyuncunun takım kadrosundaki faaliyetinin süresiz olarak devam edip etmeyeceğini değerlendirme hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Romelu Lukaku, bu sezon ağır bir sakatlık geçirdi ve sadece 64 dakika sahaya çıkıp 1 gol atabildi.

NAPOLI'DEN ROMELU LUKAKU İÇİN SON ÜLTİMATOM!

Çizme temsilcisinden yapılan açıklamada, "Napoli kulübü, futbolcu Romelu Lukaku’nun bugün antrenmanların yeniden başlaması öncesinde yapılan çağrıya cevap vermediğini duyurur. Kulüp, uygun disiplin önlemlerinin alınmasını ve oyuncunun takım kadrosundaki faaliyetinin süresiz olarak devam edip etmeyeceğini değerlendirme hakkını saklı tutar." ifadeleri yer aldı.

ROMELU LUKAKU SAKATLIĞI SEBEBİYLE SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Ağır bir sakatlık geçiren Romelu Lukaku, bu sezon sadece 64 dakika sahaya çıkabilmiş ve 1 gol atmıştı.