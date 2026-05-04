Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Sıcaklıkların düşeceği bildirilirken, yağışların da bir süre devam edeceği belirtildi. İşte 4 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu…

Özge Sönmez
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 07:34
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 07:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mayıs Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, neredeyse yurdun tamamı için sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilirken, 3 ilde de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Buna göre Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun yüksekleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mayıs Pazartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporunda yurdun tamamı için sağanak uyarısı yaparken, 3 ilde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.
Yurdun neredeyse tamamı için sağanak uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilirken, Afyonkarahisar, Bolu ve Kütahya'da kar yağışının etkili olacağı duyuruldu.
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
3 KENTE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yapılan değerlendirmede 3 ilde sıcaklıkların iyiden iyiye düşeceği belirtildi. Afyonkarahisar, Bolu ve Kütahya'da kar yağışının gün boyu etkili olacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 MAYIS PAZARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (En Düşük-En Yüksek)DurumNotlar
MARMARAÇANAKKALE°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
SAKARYA°C, 11°CÇok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıBölgenin doğusunda kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Genel Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı
EGEA.KARAHİSAR°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DENİZLİ°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
Genel Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıRüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZADANA°C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
BURDUR°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY°C, 15°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıYağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLUANKARA°C, 9°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR°C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR°C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Genel Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıRüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZBOLU°C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE°C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıYağışların, (Sinop ve Kastamonu hariç) bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KASTAMONU°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK°C, 11°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
Genel Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlıYağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLUERZURUM°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
KARS°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYağışların, sabah saatlerinden Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

