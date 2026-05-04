TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026'da sezonun en duygusal anlarından biri bu gece yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, sevdiklerine kavuşabilmek ümidiyle parkur oyununda zorlu bir mücadele verdi. Survivor'un dün akşamki yayınlanan bölümünde; aile ödül oyununun ilk etabında galip gelen takım 10-6 skorluk bir neticeyle Ünlüler takımının olurken; programın sıkı takipçileri oyunun ikinci etabı için bugünü güçlükle bekledi. Peki, 3 Mayıs Survivor 2026'da bugün oynanan iletişim oyununu kim kazandı? 3 Mayıs Survivor'da adadan hangi yarışmacı elendi? Kader konseyinde hangi isimler elenme strsini yaşadı? İşte 3 Mayıs Survivor 2026 gelişmeleri...

HABERİN ÖZETİ 3 Mayıs Survivor aile ödülünü kim kazandı? 2026 Survivor'a veda eden hangi yarışmacı oldu? Survivor 2026'da 3 Mayıs'ta Kırmızı takım ilk etabı kazanırken, Mavi takım iletişim oyununu kazandı ve Osman Can adaya veda etti. İletişim oyununun ilk etabını Kırmızı takım 10-6 skorla kazandı. İletişim oyununun ikinci etabını Mavi takım kazandı. Elenme konseyinde Osman Can ile Barış Murat Yağcı düelloda karşılaştı. Adadan elenen yarışmacı Osman Can oldu.

Heyecan ve gerilimin hat safhalara yükseldiği Survivor 2026'da bugün oynanan iletişim oyununun kazananı belli oldu.

Oyunu kazanan takımın ailelerinin adaya geleceği iletişim oyununun ilk etabında kazanan Kırmızı takım olur iken ikinci etabında (bugün) kazanan Mavi takım kazandı.

Elenme stresinin yaşandığı kritik kader konseyinde Osman Can ile Barış Murat Yağcı gerilim dolu düelloda karşı karşıya kalmıştı.

Yapılan oylama sonucuna göre adadan ayrılmak zorunda kalan yarışmacı ise Osman Can oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak