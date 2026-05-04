3 Mayıs Survivor aile ödülünü kim kazandı? 2026 Survivor'a veda eden hangi yarışmacı oldu?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026'da sezonun en duygusal anlarından biri bu gece yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, sevdiklerine kavuşabilmek ümidiyle parkur oyununda zorlu bir mücadele verdi. Survivor'un dün akşamki yayınlanan bölümünde; aile ödül oyununun ilk etabında galip gelen takım 10-6 skorluk bir neticeyle Ünlüler takımının olurken; programın sıkı takipçileri oyunun ikinci etabı için bugünü güçlükle bekledi. Peki, 3 Mayıs Survivor 2026'da bugün oynanan iletişim oyununu kim kazandı? 3 Mayıs Survivor'da adadan hangi yarışmacı elendi? Kader konseyinde hangi isimler elenme strsini yaşadı? İşte 3 Mayıs Survivor 2026 gelişmeleri...
Heyecan ve gerilimin hat safhalara yükseldiği Survivor 2026'da bugün oynanan iletişim oyununun kazananı belli oldu.
Oyunu kazanan takımın ailelerinin adaya geleceği iletişim oyununun ilk etabında kazanan Kırmızı takım olur iken ikinci etabında (bugün) kazanan Mavi takım kazandı.
Elenme stresinin yaşandığı kritik kader konseyinde Osman Can ile Barış Murat Yağcı gerilim dolu düelloda karşı karşıya kalmıştı.
Yapılan oylama sonucuna göre adadan ayrılmak zorunda kalan yarışmacı ise Osman Can oldu.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Bayhan Gürhan
Deniz Çatalbaş
Nefise Karatay
Sercan Yıldırım
Mert Nobre
Lina Hourieh
Murat Arkın
Can Berkay Ertemiz
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu
Ramazan Sarı
Beyza Gemici
Barış Murat Yağcı
Nagihan Karadere
Sude Demir
Seda Albayrak