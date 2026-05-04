Ankara'dan hacca "Mekke Yolu" kolaylığı: Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi adayları uğurladı

Hac yolculuğunu kolaylaştırmayı hedefleyen “Mekke Yolu Projesi” kapsamında Türk hacı adayları, tüm seyahat işlemlerini Ankara Esenboğa Havalimanı’nda tamamlıyor. Pasaport, gümrük ve sağlık kontrollerinin önceden yapılması sayesinde hacılar, Suudi Arabistan’a vardıklarında beklemeden doğrudan otellerine geçebiliyor.

'ın Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, "Mekke Yolu Projesi" kapsamında, Türk hacı adaylarını Ankara Esenboğa 'ndan kutsal topraklara uğurladı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, 'Mekke Yolu Projesi' kapsamında Türk hacı adaylarını Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uğurladı.
'Mekke Yolu Projesi', hacı adaylarının Suudi Arabistan havalimanlarındaki prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşmalarını sağlıyor.
Proje sayesinde pasaport kontrolü, gümrük ve sağlık işlemleri kalkış yapılan havalimanında tamamlanıyor.
Proje Türkiye'de dördüncü yılına girmiş olup, İstanbul ve Ankara olmak üzere iki noktada hizmet veriyor.
Hacı adayları Suudi Arabistan'a vardıklarında konaklama yerlerine kolaylıkla ulaştırılıyor ve bagajları da gönderiliyor.
Proje, 30 Mayıs 2023'te hayata geçirildi.
Büyükelçi Abualnasr, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan farizası için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşmalarını sağlayan "Mekke Yolu" projesi kapsamında işlemlerinin tamamlanması öncesinde çiçek takdim etti.

Abualnasr, gazetecilere, "Mekke Yolu Projesi"nin işleyişini yerinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "'Mekke Yolu Projesi', Suudi Arabistan Krallığı'nın vizyon projelerinden biridir. Krallığın basiretli liderliğinin talimatları doğrultusunda, hacıların ibadetlerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Abualnasr, proje sayesinde hacı adaylarının pasaport kontrolü, gümrük ve hatta sağlık işlemleri dahil olmak üzere tüm seyahat prosedürlerini kalkış yaptıkları havalimanında tamamlayabildiklerini belirtti.

Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a vardıklarında konaklama yerlerine son derece kolaylıkla ulaştırıldığını, hatta bagajlarının bile konakladıkları yerlere gönderildiğini aktaran Abualnasr, "Bu proje Türkiye'de şu anda dördüncü yılına girdi. Halihazırda İstanbul ve Ankara olmak üzere iki noktada hizmet verilmektedir. Ben de şahsen bu projeye Ankara'da üçüncü kez şahit oluyorum. Açıkçası Türk kardeşlerimizin ilettiği iyi yorumlardan anladığım kadarıyla proje hacıların ibadetlerini gerçekten kolaylaştırdı." şeklinde konuştu.

Abualnasr, projeyi yürüten Suudi Arabistan'daki ve projeye katkı sağlayan Türkiye'deki kurumlara teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hacı adayların sağ salim seyahat etmeleri temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının son zamanlarda hacılara hizmet konusunda büyük özverisi ve gayreti bulunduğunu ifade eden Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 50 yıllık tecrübeyle hacılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu proje vesilesiyle kutsal topraklara gidecek bir Türk hacı adayı da bu uygulamayla işlemlerin kısalmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

MEKKE YOLU PROJESİ

"Mekke Yolu" projesi, hac farizası için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlıyor.

Hacı adaylarının uzun süre beklemeden havalimanlarından çıkış yapmasını amaçlayan proje, 30 Mayıs 2023'te hayata geçirilmişti.

Proje kapsamında hacı adayları, Suudi Arabistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda Türk pasaport kontrolünden geçtikten sonra Arapça "Mekke Yolu" yazılı kendilerine ayrılan özel alanda Suudi görevlilerce karşılanıyor.

Suudi Arabistan'da yapılacak pasaport kontrolü ile parmak izi gibi işlemleri Esenboğa Havalimanı'nda tamamlanan ve görevlilerce kendilerine gül hediye edilen hacı adayları, Cidde veya Medine'deki havalimanlarında beklemeden kalacakları otellere geçebiliyor.

