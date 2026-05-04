Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eğitime ara: Okullara kar ve fırtına engeli

Olumsuz hava koşullarından etkilenen Afyonkarahisar ve Gaziantep'te güvenlik sebebiyle 4 Mayıs Pazartesi günü belirlenen ilçelerde okullar tatil edildi. Afyon yoğun kar yağışı ve fırtına etkisine girerken Gaziantep'te yaşanan süper hücre sebebiyle pek çok okul zarar gördü.

Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eğitime ara: Okullara kar ve fırtına engeli
Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar ve Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerinde taşımalı eğitim tatil edildi.
Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerindeki okullara taşımalı gelen öğrenciler ile bu merkezlerden il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime 1 gün ara verildi.
Gaziantep'in Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde hafif hasar meydana gelen 39 okulda eğitime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen Afyonkarahisar ilçelerinde hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacak.
Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerimizde taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim öğretim tatil edilmiştir.

Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerimizde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezi’ne devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime yine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerimizde ise eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Ayrıca, eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP'TE EĞİTİME ARA

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime pazartesi günü ara verilecek.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurularak, şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

