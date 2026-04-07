Görgü tanığı İstanbul'daki çatışma anlarını anlattı! "Havai fişek atıldığını zannettik"

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya şahit olan Ali Arpacı isimli vatandaş o anları anlattı. Öğle yemeğine giderken hareketli bir çatışma başladığını belirten Arpacı, "Havai fişek atıldığını zannettik. Sonra çatışma olduğunu anladık" dedi.

İstanbul'da Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na öğle saatlerinde saldırı gerçekleşmişti. Teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

İstanbul'un Levent semtinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda çatışma yaşandı.
Olayda 2 polis yaralandı.
3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yoğun güvenlik önlemi alındı.
Görgü tanığı Ali Arpacı, olayın başlangıcında havai fişek atıldığını zannettiğini belirtti.
Arpacı, saldırganların binanın içine giriş yapmadığını ve çatışmanın kapıda devam ettiğini ifade etti.
GÖRGÜ TANIĞI ÇATIŞMA ANLARINI ANLATTI

İstanbul'da büyük paniğe neden olan çatışmaya şahit olan vatandaşlardan Ali Arpacı, o anları anlattı.

Arpacı, "Olayın yakınındaydık. Olayın içindeydik. Öğle yemeğine giderken hareketli bir çatışma başladı. Çatışmanın içindeydik. Önce fark etmedik. Havai fişek atıldığını zannettik. Sonra çatışma olduğunu anladık. Gerçek bir çatışma olduğunu anladık. Canlı bomba olduğunu söylediler bize. Biz de uzak durduk can havliyle. Yapabileceğimiz bir şey de yoktu. Kaçma gibi bir şansımız vardı. Ama yapabileceğimiz, yardım edebileceğimiz olayın içinde bulunmamız gerekiyordu. Onun için durma şansımız oldu. Binanın içine giriş yapmadılar. Çatışma binanın kapısında devam etti. 3 kişi olduklarını söylediler. Ben aracı görmedim. Devletimiz, polislerimiz herkes hazırdı. Buna izin vermediler" dedi.

