Görgü tanığı İstanbul'daki çatışma anlarını anlattı! "Havai fişek atıldığını zannettik"

İstanbul'da Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na öğle saatlerinde saldırı gerçekleşmişti. Teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Özetle

GÖRGÜ TANIĞI ÇATIŞMA ANLARINI ANLATTI

İstanbul'da büyük paniğe neden olan çatışmaya şahit olan vatandaşlardan Ali Arpacı, o anları anlattı.

Arpacı, "Olayın yakınındaydık. Olayın içindeydik. Öğle yemeğine giderken hareketli bir çatışma başladı. Çatışmanın içindeydik. Önce fark etmedik. Havai fişek atıldığını zannettik. Sonra çatışma olduğunu anladık. Gerçek bir çatışma olduğunu anladık. Canlı bomba olduğunu söylediler bize. Biz de uzak durduk can havliyle. Yapabileceğimiz bir şey de yoktu. Kaçma gibi bir şansımız vardı. Ama yapabileceğimiz, yardım edebileceğimiz olayın içinde bulunmamız gerekiyordu. Onun için durma şansımız oldu. Binanın içine giriş yapmadılar. Çatışma binanın kapısında devam etti. 3 kişi olduklarını söylediler. Ben aracı görmedim. Devletimiz, polislerimiz herkes hazırdı. Buna izin vermediler" dedi.