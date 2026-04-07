Akaryakıta büyük zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması, iç piyasalarda akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu çerçevede motorine ve benzine bir kez daha zam geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
(7 Nisan 2026 / 1 Litre Fiyatı)
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul (Avrupa)
|62.60 TL
|77.47 TL
|34.99 TL
|İstanbul (Anadolu)
|62.45 TL
|77.32 TL
|34.39 TL
|Ankara
|63.57 TL
|78.60 TL
|34.87 TL
|İzmir
|63.85 TL
|78.87 TL
|34.79 TL
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.