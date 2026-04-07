Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması, iç piyasalarda akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu çerçevede motorine ve benzine bir kez daha zam geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akaryakıta büyük zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Türkiye'de motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam yapıldı ve zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorine 7 TL 80 kuruş zam geldi. Benzine 59 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul'da benzin 62.60 TL, motorin 77.47 TL'den satılacak. Ankara'da benzin 63.57 TL, motorin 78.60 TL'den satılacak. İzmir'de benzin 63.85 TL, motorin 78.87 TL'den satılacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

📊 Şehir Şehir Güncel Akaryakıt Fiyatları

(7 Nisan 2026 / 1 Litre Fiyatı)

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul (Avrupa) 62.60 TL 77.47 TL 34.99 TL İstanbul (Anadolu) 62.45 TL 77.32 TL 34.39 TL Ankara 63.57 TL 78.60 TL 34.87 TL İzmir 63.85 TL 78.87 TL 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.