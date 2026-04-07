Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Bayraktar'dan 'enerji' açıklaması! Süreç şu an kontrolümüz altında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasası üzerindeki etkisine dair açıklamalarda bulunarak enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını, ancak durumun değişken olduğunu ve sürecin kontrol altında olduğunu belirtti. Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı veya sorun bulunmamaktadır. Orta Doğu'daki durum değişken bir nitelik taşımaktadır ve sürecin kontrol altında olduğu ifade edilmiştir. TürkAkım doğalgaz boru hattının Karadeniz ve Türkiye tarafındaki güvenliğinin korunması önem taşımaktadır. Bakan Bayraktar, Cuma günü Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirecektir.





'SAVAŞIN UZAMAMASINI UMUYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasası üzerindeki etkisine ilişkin, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" diye konuştu.





'HATTIN BİZİM TARAFIMIZDAKİ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

TürkAkım doğalgaz boru hattına muhtemel saldırıların sorulması üzerine Bayraktar, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Somali’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Bakan Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" dedi.