Bakan Bayraktar'dan 'enerji' açıklaması! Süreç şu an kontrolümüz altında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasası üzerindeki etkisine ilişkin, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" değerlendirmesinde bulundu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 12:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasası üzerindeki etkisine dair açıklamalarda bulunarak enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını, ancak durumun değişken olduğunu ve sürecin kontrol altında olduğunu belirtti.
Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı veya sorun bulunmamaktadır.
Orta Doğu'daki durum değişken bir nitelik taşımaktadır ve sürecin kontrol altında olduğu ifade edilmiştir.
TürkAkım doğalgaz boru hattının Karadeniz ve Türkiye tarafındaki güvenliğinin korunması önem taşımaktadır.
Bakan Bayraktar, Cuma günü Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirecektir.
'SAVAŞIN UZAMAMASINI UMUYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, ’daki gelişmelerin enerji piyasası üzerindeki etkisine ilişkin, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" diye konuştu.

'HATTIN BİZİM TARAFIMIZDAKİ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

TürkAkım doğalgaz boru hattına muhtemel saldırıların sorulması üzerine Bayraktar, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli" ifadelerini kullandı.
Cuma günü ’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Bakan Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayraktar KIZILELMA'dan muhteşem bir haber daha!
Bakan Bayraktar: Savaşın eşiğinde enerjiyi doğru kullanabilmek her zamankinden daha önemli
