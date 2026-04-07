Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlar yeniden yukarı döndü

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:55
07.04.2026
saat ikonu 09:55
Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlar yeniden yukarı döndü

Orta Doğu’daki gerilim petrol piyasasını bir kez daha hareketlendirdi. Brent 111 doların üzerine çıkarken, WTI tarafında da 115 dolar seviyesi görüldü.

Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlar yeniden yukarı döndü

Petrol fiyatları haftaya yine sert bir yükselişle başladı. Piyasada zaten yüksek olan tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarını yinelemesiyle biraz daha arttı. Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin çıkışı, fiyatların yönünü yukarı çevirdi.

Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlar yeniden yukarı döndü

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Trump, Hürmüz Boğazı’nın salı akşamına kadar tamamen açılmaması halinde İran’ın sivil altyapısına yönelik saldırıların artırılacağını söyledi. Açıklamasında, taleplerinin karşılanmaması durumunda İran’ın “bir gecede etkisiz hale getirileceği” uyarısına da yer verdi.

Bu sözler, piyasada zaten kırılgan olan dengeyi iyice sarstı. Çünkü yatırımcılar, bölgedeki her yeni mesajı artık doğrudan arz riski olarak okuyor.

Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlar yeniden yukarı döndü

FİYATLAR HIZLI TEPKİ VERDİ

Gelişmelerin ardından ICE’de haziran vadeli Brent petrolü yüzde 1,5 yükselerek 111,40 dolara çıktı. ABD Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,8 primle 115,58 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yani açıkçası piyasada yalnızca jeopolitik başlıklar konuşulmuyor; aynı zamanda olası arz kesintilerinin ne kadar büyüyebileceği de fiyatların içine daha güçlü şekilde girmeye başladı.

Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlar yeniden yukarı döndü

PİYASADA GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Annex Wealth Management bünyesinde görev yapan Brain Jacobsen, “Trump, sürenin dolmasına yaklaşılırken baskıyı artırma niyetinde” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre teknik görünüm de yukarı yönlü beklentiyi destekliyor. Brent petrolünde 111,36 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 119 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,87 ve 106,42 dolar seviyeleri destek olarak izleniyor.

